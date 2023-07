Monti e mare, l'Auser di Forlì porta al mare i soci per 15 anni

E’ ripresa la tradizionale iniziativa estiva ‘Monti e mare’ e per un giorno la settimana l’Auser di Forlì organizza un pullman da Modigliana per Pinarella, dove si potrà trascorrere una giornata in spiaggia.

Da 15 anni la bella iniziativa che coinvolge anche la valle del Bidente offre l’opportunità a persone che altrimenti non potrebbero di recarsi al mare. Ogni mercoledì per Modigliana e fino a settembre un pullman condurrà i soci Auser che avranno aderito al bagno Vanilla Beach di Pinarella

(n. 61). Partenza al mattino

e rientro verso le 19. Prenotarsi telefonando il pomeriggio precedente, per Modigliana allo 0546.942894.

