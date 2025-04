Monti: "L’Unione l’ha disgregata il centrodestra"

"Continuano gli attacchi strumentali da parte del centrodestra e il consigliere Pompignoli tenta, ancora una volta, di gettare fumo negli occhi alle cittadine e ai cittadini": esordisce così il segretario territoriale del Pd forlivese Enrico Monti (foto in alto) dopo l’intervento di Massimiliano Pompignoli, consigliere di Fratelli d’Italia, che in merito alla vicenda del caos dovuto alla cessazione della Polizia locale dell’Unione ha parlato di "fallimento del Pd forlivese".

Monti ribatte che "il centrodestra ha sempre criticato l’Unione dei Comuni della Romagna forlivese. Il sindaco di Forlì Zattini fu tra i principali sostenitori dell’Unione, come sindaco di Meldola, quando nacque, salvo poi, come sindaco di Forlì, decidere irresponsabilmente di uscirne abbandonando il territorio. Dare ora la colpa al Pd forlivese della cessazione del corpo di Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese è fuorviante e pretestuoso".

Specifica poi Monti: "Con l’uscita del Comune capoluogo, fondamentale per come era stata pensata e realizzata l’Unione, è venuto purtroppo meno quel principio di sussidiarietà sul quale si fondava, con la possibilità di fare da ponte per l’organizzazione e la gestione di alcuni servizi essenziali per i piccoli comuni, proprio come quello della Polizia locale. Quello che sta succedendo è purtroppo inevitabile, una volta che la giunta di Forlì ha deciso di abbandonare. Se davvero si vogliono trovare dei colpevoli, cosa che come Pd non ci piace fare, bisogna che il consigliere Pompignoli si faccia un esame di coscienza".

Infine, "come Pd – conclude Monti –, il nostro unico interesse è quello di garantire la migliore qualità dei servizi alle cittadine e ai cittadini, nonostante quello che sta accadendo, dopo l’uscita di Forlì dall’Unione".