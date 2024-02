Monti: "Volevo le primarie, ma non spacco il Pd"

Enrico Monti, presidente del consiglio comunale di Forlimpopoli e dell’assemblea territoriale del Pd, negli scorsi mesi è stato indicato da molti come possibile sfidante della sindaca Milena Garavini in eventuali primarie.

Enrico Monti, si faranno le primarie?

"Era mia intenzione chiederle, nel rispetto delle regole del Partito in cui milito da sempre. Per indire le primarie, anche se poi chiunque può andare a votare, va trovato un certo numero di iscritti al Pd di Forlimpopoli che sottoscrivano la richiesta".

Li ha trovati?

"Ho molti sostenitori, ma quando si deve andare a firmare per la richiesta ho notato molto timore e ansia rispetto allo strumento delle primarie. Paura di spaccare il partito".

Quindi? Non vuole spaccare il partito?

"No. Se avessi voluto farlo e avessi voluto presentarmi e basta alle elezioni, avrei tolto la fiducia alla sindaca a luglio, quando si era detta disponibile per un secondo mandato. Invece, proprio perché siamo un partito pluralista e con delle regole, ho seguito quelle. Ho presentato un documento condiviso con il gruppo consiliare di maggioranza con alcune nostre osservazioni, che volevamo fossero discusse dagli organi del partito".

Il gruppo consiliare di maggioranza, dunque, non voleva un Garavini bis?

"Abbiamo sollevato alcune osservazioni sul rapporto tra la sindaca e il consiglio comunale, così come sul ruolo del Partito Democratico che, secondo me, deve essere sempre consultato quando si devono prendere decisioni importanti".

Osservazioni che la portavano a proporre le primarie?

"Secondo noi c’è bisogno di un cambiamento".

Ma le primarie, alla fine, si faranno?

"No. Appunto, non ho raccolto abbastanza firme. Il partito però è diviso, quindi mi propongo di fare un passo avanti, anche perché siamo pluralisti, ma una sintesi dobbiamo farla".

Quale passo avanti?

"Vorrei che il Partito Democratico, sia locale di Forlimpopoli che quello territoriale, convocasse un tavolo con me, Milena e chiunque voglia starci. Il Partito deve assumere un ruolo cardine, essere garante di cosa si deciderà in questo tavolo".

Un accordo per decidere eventuali assessori e deleghe?

"Un accordo per decidere cosa fare, come farlo e, sì, anche la squadra di governo".

Con un ruolo importante per lei?

"Se avessi voluto fare il vicesindaco, avrei stretto un accordo a due con Milena e non ci sarebbe stata discussione. Anzi, mi metto a disposizione per farmi eleggere. Chiederò la deroga al partito per potermi presentare come candidato consigliere per la terza volta. Proprio perché ci voglio mettere la faccia. Quello che a me preme è che il Pd torni ad avere un ruolo importante di guida delle scelte politiche per la Forlimpopoli del futuro, con solo come raccolta di voti per farsi eleggere".

Se il Partito non convocasse questo tavolo e non si facesse garante, cosa farebbe?

"Credo nel Partito Democratico. Noi discutiamo, anche animatamente, ma poi troviamo una sintesi".