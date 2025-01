Montone e Tramazzo, l’ora della tradizione. I Pasqualotti nelle piazze e dai ’nonnini’ pronti a intrattenere tutti con i loro stornelli

A Predappio le manifestazioni si concludono il giorno dell’Epifania con la 42ª Sagra della Befana, quando piazza Garibaldi si vestirà a festa grazie al carosello di Pasquella con i Befanotti. Domani Befana e Befanotti faranno tappa in alcuni Istituti del territorio e nelle frazioni: alle 14.30, alla Comunità Opera San Camillo di Predappio, in piazza Cavour a Predappio Alta e in piazza Pertini a Fiumana; alle 15 la tradizione della Pasquella rivivrà alla Casa Residenza per anziani Opera Pia Piccinini a Predappio Alta e a Santa Marina; alle 15.30 alla Residenza ‘I Girasoli’ di Predappio, ma i canti dei Befanotti risuoneranno anche a Sant’Antonio e a San Cassiano (ore 16.30). Ancora due appuntamenti nelle frazioni, entrambi alle 17.15, alla ex Materna di San Savino e in via Daolio a Tontola, per poi chiudere il pomeriggio, alle 18 a Santa Lucia. Lunedì torna dalle ore 14.30 la storica manifestazione in piazza Garibaldi a Predappio, che culminerà con l’esibizione dei gruppi di Befanotti di San Martino in Strada, Castrocaro Terme, Predappio, Premilcuore e del gruppo ‘Befana del Rabbi’.

Ad allietare ulteriormente il brio dei canti saranno anche i dolciumi e il vin brulé preparati dalle associazioni del territorio e offerti ai presenti. Il 6 sarà l’ultima occasione per divertirsi con i pattini nella pista sul ghiaccio (sempre in piazza Garibaldi), aperta ancora la mattina e il pomeriggio e sarà anche l’ultimo giorno di apertura della mostra allestita a Casa natale Mussolini ‘Il cinema italiano e il regime. Dalla canzone dell’amore a Salò’ (ore 10-13 e 14-17). L’ingresso è gratuito per i residenti nel comune di Predappio.

A Premilcuore due gruppi di Befana e Befanotti, animati dalla Pro loco e dal Comune, partiranno domani alle 16.30 dal paese per cantare Pasquella e stornelli nelle varie frazioni, fra cui Fiumicello, Montalto, Fantella e San Zeno, per rientrare verso sera in paese per la Benfinita nel centro storico. Lunedì dalle 15 laboratorio per bambini, a cura dell’associazione Liberi e Selvaggi. Le manifestazioni sono patrocinate da Parco nazionale, Romagna Acque Sorgenti delle Fonti e BccRavennate Forlivese e Imolese.

A Rocca San Casciano la vecchia arriverà dal cielo, grazie all’equipaggiamento dei vigili del foco del locale distaccamento, domani alle 15 all’ingresso del parco pubblico ‘Carlo Alberto Cappelli’. Qui la Befana sarà attesa da centinaia di bambini con famiglie per la distribuzione dei doni, mentre la banda del paese, diretta da Roberto Monti, intonerà allegre marce e musica del repertorio romagnolo. Alle 21 Fuochi della Befana, seguiti in piazza Garibaldi alle 21.30 da Musica live gli Over The Pops, per concludere alle 23.30 nell’ex Colonia Fluviale col Veglione della Befana.

A Portico il Gruppo di Befana e Befanotti partirà domani dal centro storico intorno alle 15 per far festa con gli anziani della casa di riposo, proseguendo per vari poderi attorno al paese col canto della Pasquella e gli stornelli, fino a raggiungere verso le 19 il teatro Iris Versari, accolti dai bambini per ricevere i doni. In attesa della Befana, dalle 17 la Pro loco ha incaricato Gianni Giunchi di intrattenerli con ‘Letture ad alta voce’.

A Castrocaro la befana planerà in piazza del Buonincontro al ‘fog d’ Nadel’ del Gruppo Alpini lunedì alle 15.30. Assieme alla vecchina arriveranno i Pasqualotti della Valmontone, pronti a intrattenere il pubblico con i tradizionali stornelli. Per i più piccini sono previsti calze e premi, oltre a truccabimbi, laboratori creativi e giochi di una volta. Accompagnati dall’immancabile merenda a base di pane e nutella. Nel pomeriggio verrà proposta la piadina fritta mentre in serata si cenerà con il maialino arrosto. A Terra del Sole la befana targata Pro loco farà la sua comparsa lunedì alle 15.30 a bordo della originale casetta – velocipede e distribuirà calze e dolci ai più piccoli. Poi, magari dopo una visita alla rassegna di presepi allestita nel Palazzo pretorio, tutti attorno alla fiamma del Gruppo del Fuoco, tra panettone e vin brulé.

A Tredozio la Befana arriva lunedì 6, grazie all’organizzazione di Comune e parrocchia, con appuntamento alle 15.30 presso il Circolo San Michele. Durante il pomeriggio verranno consegnate le calze ai bambini e la Befana passeggerà con loro per le vie del centro, donando dolciumi e caramelle a più piccoli.

A Modigliana l’arrivo della Befana è previsto domani dalle 17 in piazza Matteotti, accanto allo Zoc ed Nadel, a cura del Comitato genitori, con ovviamente doni per tutti i bambini.

Quinto CappelliFrancesca MiccoliGiancarlo Aulizio