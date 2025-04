Monumento per Monica Bandini. Duecento appassionati ricordano la campionessa di ciclismo

Monica Bandini: una campionessa con i propri campi nel cuore. È stato inaugurato ieri pomeriggio, su iniziativa dell’associazione ‘Villagrappa’, un monumento in sua memoria, eretto nella proprietà agricola di famiglia all’angolo fra via Ossi e via dei Sabbioni. Tutta la comunità ha ricordato la sua figura di campionessa di ciclismo, ma anche di donna forte, umile e sorridente. Un’opera in acciaio che, grazie al contributo tecnico ed economico di enti di promozione sportiva, associazioni, aziende e privati come Gabriele Zelli (ex assessore comunale ed esperto di storia locale), vuole ricordare le sue due grandi passioni: il ciclismo e l’agricoltura.

Il monumento, che raffigura una ciclista in piedi sui pedali che scatta in salita, è stata realizzata da un pool di aziende: Arlam, Edil Esterni, R. F. Resina Forlivese, con il contributo del fabbro di Villagrappa Bruno Conficoni. L’evento, condotto dal giornalista Maurizio Ricci, ha visto la partecipazione di diversi ex ciclisti professionisti, tra i quali l’ex ct della Nazionale Davide Cassani, Roberto Conti, Marino Amadori, Fabiano Fontanelli, Silvia Mambelli e Anna Rosa Tardozzi e tanti cicloamatori e amici. Più di 200 persone che l’hanno ricordata per il suo talento, ma anche per la sua determinazione, con il marito Massimo Liverani che, commosso, ha ringraziato i presenti.

Una campionessa, simbolo indiscusso del team Mg-K Vis con il quale ha conquistato oltre 150 vittorie, scomparsa il 19 aprile 2021, a 56 anni, per un malore improvviso proprio mentre lavorava nel terreno di famiglia. Monica Bandini è stata tra le grandi protagoniste del movimento ciclistico e con la maglia azzurra, nel 1987, ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali nella cronometro a squadre. Nel 1988 il successo più importante della sua carriera ai mondiali di Renaix (Belgio) con l’oro nella medesima specialità, mentre l’anno successivo vinse la medaglia d’argento mondiale a Chambery (Francia) correndo contro il tempo nella 50 chilometri. In seguito, il Giro d’Italia e il Tour de France, dove nel 1990, giunse quarta nella classifica finale. Appesa la bicicletta al chiodo nel 1999 comincio a dedicarsi alle Gran Fondo, con oltre 100 successi.

"Un grazie a Monica Bandini – afferma l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi – per aver dato lustro alla nostra città con le sue vittorie e per aver riunito in questa cerimonia tanti amici e appassionati". Sulle note dell’inno di Mameli e di ‘Romagna Mia’, Davide Cassani ha ricordato "la compagna di tante avventure mondiali".

Gianni Bonali