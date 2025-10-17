Moreni al San Domenico: il periodo delle angurie

Tutto inizia da un frutto: l’anguria. Rosso dentro, verde all’esterno, disfatto, polveroso, spaccato. L’anguria per Mattia Moreni non è solo un frutto, anzi: non è mai un frutto. È simbolo universale per una moltitudine di concetti, ai quali il grande artista del Novecento accenna grazie al titolo vergato direttamente sulla tela, non accessorio, ma parte fondamentale del quadro. Dipinti di taglia diversa, alcuni vividi, quasi vetrificati, altri opachi, alcuni di grandi dimensioni, altri di formato contenuto, ma tutti accomunati da una precisa caratteristica: "Sono opere fortemente perturbanti – come sottolinea il filosofo Rocco Ronchi –, addirittura claustrofobiche, capaci di creare nello spettatore quel turbamento che è la premessa dell’autonoma ricerca intellettuale".

Proprio Rocco Ronchi è il curatore della sezione forlivese della mostra itinerante ‘Mattia Moreni. Dalla formazione all’ultimo sussulto prima della grande mutazione’, a cura di Claudio Spadoni e organizzata dall’associazione culturale ‘Mattia’, nata dall’idea di alcuni cittadini di Santa Sofia, paese dove Moreni ha trascorso un periodo della sua vita e dove ora sono custodite – negli spazi della galleria ‘Stoppioni’ – alcune sue importanti creazioni. A Forlì, nella zona del refettorio del museo San Domenico, s’inaugura domani la sezione dedicata proprio al periodo delle angurie. "La nostra volontà – spiega Giuliano Ceccarelli, presidente dell’associazione ‘Mattia’ – era quella di valorizzare le diverse fasi artistiche che hanno caratterizzato la produzione di Moreni, coinvolgendo diversi luoghi per lui importanti". Da qui l’idea della mostra itinerante: "È già in corso la mostra a Bagnacavallo, ora sta per inaugurare quella di Forlì, poi si passerà a Santa Sofia, per arrivare a Bologna e, infine, a Ravenna. Speriamo che il coinvolgimento capillare del territorio possa portare le opere di Moreni fino a un pubblico anche internazionale". La mostra è realizzata con il contributo del Comune e della Fondazione Carisp: "Il modello della mostra diffusa – commenta Andrea Severi, segretario generale della Fondazione – è molto interessante, anche nell’ottica della candidatura a Capitale della Cultura 2028 perché questa formula è esattamente un anticipo di quello che vorremmo realizzare: un progetto che sconfini tra i territori".

Concorda il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno: "E’ importante fare sempre più squadra a livello romagnolo, perché questa sinergia ci dà forza nell’obiettivo comune di essere sempre più attrattivi anche per chi arriva da fuori regione. Eventi come questo ci danno slancio nella candidatura e ci mostrano come Forlì sia sempre più autorevole come città d’arte e di cultura".

È Claudio Spadoni, curatore del progetto, a tracciare un ritratto dell’artista, che ha attraversato diverse correnti del Novecento senza farsi ascrivere a nessuna di esse, restando sempre anarchicamente incatalogabile, e a lanciare uno sguardo sulle molte sfaccettature dei frutti moreniani: "Moreni comincia a dipingere le angurie ispirato dai cartelli esposti sulle strade romagnole per reclamizzare le bancarelle che vendevano frutta. Se si volesse darne una lettura sociologica, si potrebbe dire che queste opere rappresentano il canto del cigno di una civiltà contadina che stava sparendo, ma in realtà non è così: le angurie, per Moreni, sono l’emblema stesso dell’ambiguità e della mutazione". La mostra sarà visitabile al San Domenico con ingresso gratuito da domani all’11 gennaio, dal martedì al venerdì: 9.30-19; sabato, domenica e festivi: 9.30-20.

Sofia Nardi