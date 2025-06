Moreno Group, innovazione cinofila: il servizio pet friendly per clienti

Domani dalle 9.30 alle 13 Moreno Group, concessionaria automobilistica con oltre 14 sedi e 300 collaboratori, presenterà ufficialmente nello showroom di Forlì (via Fermi 6) il primo programma pet friendly d’Italia, in collaborazione con il canile comprensoriale della città, pensato per clienti e dipendenti. L’obiettivo è di promuovere una nuova cultura d’impresa che valorizzi la relazione con persone, territorio e animali, attraverso attività educative, momenti pubblici, laboratori e incontri con cani in cerca di adozione.

"Tutto è nato quando ho adottato un cane – spiega Matteo Castellari, direttore marketing di Moreno Group (nella foto) –. Lì ho compreso quanto un animale possa insegnare: pazienza, empatia, presenza. È così che è maturata la volontà di portare questa consapevolezza all’interno dell’azienda".

Durante l’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si affronterà anche un tema particolarmente urgente nel periodo estivo: come viaggiare in auto con il proprio cane in sicurezza. Secondo il 13° rapporto ‘Animali in Città’ di Legambiente, ogni anno in Italia vengono abbandonati oltre 85mila animali, con un picco nei mesi estivi. Per questo saranno fornite informazioni su trasportini omologati, la ventilazione adeguata e alcune regole fondamentali da seguire nei mesi più caldi.