Morgagni, ’L’arte della sorpresa’: la mostra tra analogico e digitale

In chiusura dell’anno scolastico, presso il Liceo Morgagni di Forlì, il dirigente scolastico Marco Lega, insieme alle docenti tutor Isabella Giorgi, Elena Pretolani e Monia Valentini, ha accolto i partecipanti dei laboratori fotografici insieme alle loro classi di appartenenza nell’aula magna dell’Istituto, per premiare i vincitori di questa seconda edizione de ’La fotografia come arte della sorpresa’.

I laboratori fanno parte delle iniziative che la Commissione Benessere del Liceo Morgagni ha progettato grazie ai finanziamenti Pnrr. "Quest’anno – spiega la docente Pretolani – abbiamo pensato di offrire due esperienze separate e approfondite nei due campi analogico e digitale della fotografia, permettendo ai ragazzi di indagare, nel primo caso la fotografia come ritorno a uno sguardo lento, tanto nel momento dello scatto, quanto in quello della stampa, che avviene in camera oscura; nel secondo, le svariate possibilità del digitale, fino all’utilizzo dell’intelligenza artificiale".

I corsi sono stati impartiti da due fotografi d’eccezione, Alberto Tedioli e Filippo Venturi. Gli studenti hanno presentato alla giuria una scelta di foto e una breve sintesi della loro idea. Ne è nata l’esposizione allestita presso la Sala Costellazioni del Liceo Morgagni, che potrà essere visitata anche dalla fino a questo venerdì, dalle 8.30 alle 12.00.

Tra i primi classificati nella sezione ’Analogica’ ecco il progetto ’Di scorcio’ di Viola Camorani ed Emma Viola Gelosi, mentre nella sezione ’Digitale’ ha trionfato il progetto ’Anima, sii come la montagna’ di Iris Guardigli (5BU). Il premio Miglior Fotografia Analogica è stato assegnato ad ’Icaro’ di Bruno Maviglia, e quello di Miglior Fotografia Digitale a ’Boschetto’ di Iris Guardigli.