Morgagni: "Quando i fondi delle donazioni agli alluvionati?"

Torna all’attacco del sindaco Gian Luca Zattini e della giunta da lui guidata il consigliere comunale della lista Forlì e Co. Federico Morgagni. Ancora una volta il motivo del contendere è la gestione degli alluvionati dopo la catastrofe del maggio dello scorso anno. E ora che si è arrivati al 2024, secondo il consigliere comunale "per gli alluvionati di Forlì purtroppo l’anno nuovo si è aperto con tutti i problemi irrisolti con cui si era chiuso il 2023".

Secondo Morgagni quindi continua la "latitanza del Comune di Forlì" visto che "dopo tanti mesi non si conosce ancora, caso unico in Romagna, quando saranno distribuiti i fondi delle donazioni dei cittadini". Anche quando si arriva alla distribuzione di beni donati da privati "il Comune è costretto a ricorrere a sempre nuovi bandi" perché "nessuno è al corrente dell’esatto numero degli alluvionati, né dell’ammontare dei danni provocati dal fango".

Morgagni ironizza poi sulla fitta agenda di impegni del sindaco: "Non ha mai trovato tempo per incontrare i cittadini alluvionati e sentirne i bisogni". Il consigliere comunale chiede che il Comune si attivi, come hanno fatto altre città romagnole, per attivare uno sportello che aiuti i cittadini a districarsi nelle ordinanze commissariali al fine di ottenere i ristori.

"Un altro tema caldo rimane quello della difficoltà nel reperimento di tecnici per lo svolgimento delle perizie necessarie – continua Morgagni –. Ci chiediamo perché il Comune non abbia mai preso in esame la nostra proposta di istituire un tavolo di coordinamento con i rappresentanti degli ordini professionali e dei quartieri al fine di agevolare l’iter delle perizie, attraverso l’individuazione delle disponibilità tecniche".

Infine, il consigliere di Forlì e Co. lamenta come il Comune abbia previsto "appena 20.000 euro nel bilancio 2024 per la protezione civile".

Matteo Bondi