Morgagni rientra nel Pd dopo dieci anni

Torna dopo 10 anni nel Partito Democratico Federico Morgagni, in questi ultimi anni eletto in consiglio comunale con la lista Forlì & Co. Morgagni si è iscritto al Circolo Resistenza-Spazzoli. Nel 2024 Morgagni è approdato in consiglio come indipendente. La segretaria territoriale dei dem Gessica Allegni sottolinea come questo risultato sia anche frutto del "grande lavoro che il gruppo consiliare sta facendo, dimostrando di essere una squadra compatta. Il rientro di Morgagni nel partito, come di tante e tanti nell’ultimo periodo, dimostra la validità del nuovo corso del Pd sia nazionale che locale. La sua presenza aggiungerà valore e competenza ad un partito tornato ad essere forte, credibile, autorevole nel territorio e nel comune capoluogo". Alessandro Gasperini è il capogruppo dem in consiglio. Quanto avvenuto è "il giusto esito di un percorso che parte da lontano: quando ci si confronta sui temi concreti, si ritrova subito l’unità e il Pd oggi è il riferimento della ritrovata unità della sinistra forlivese, che è vitale e variegata". Così infine il diretto interessato: "Questa scelta rappresenta la naturale conclusione di un percorso di dialogo e condivisione, cominciato nel corso della campagna elettorale e proseguito nell’impegno del gruppo consiliare. Determinante è anche lo sforzo portato avanti a livello nazionale dal Partito con la segreteria di Elly Schlein sui temi del lavoro, dei diritti e della difesa del sistema sanitario pubblico e universalistico".