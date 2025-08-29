Morgagni, via libera al derby. Il Comune: "Lunedì sia una festa". Partita visibile in tutto il mondo

Da ieri c’è anche l’ufficialità a tutti gli effetti. Lunedì sera l’attesa sfida tra Forlì e Ravenna, in programma alle 20.30, si giocherà allo stadio ‘Morgagni’ scongiurando la possibilità dello scomodissimo esodo in quel di Caldiero (Verona). L’attesa fumata bianca è arrivata ieri mattina dopo l’ok del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri. Mercoledì c’era stato un primo ‘via libera’ dei tecnici, con l’impegno di sistemare ancora qualche dettaglio.

L’assessore allo sport Kevin Bravi ha sottolineato che la partita di lunedì "dovrà essere una festa in occasione del ritorno dei biancorossi in serie C", dopo otto anni di lunga attesa. A tal proposito, c’è "la convinzione che i tifosi sapranno dar prova del rispetto che anima le due tifoserie, del loro fair play nella sana competizione che si respira da sempre nello sport forlivese". Per questo annuncia alcune "sorprese" per gli appassionati e che l’inno nazionale pre-partita verrà suonato dalla Banda Città di Forlì.

E che sia davvero un grande evento lo ha certificato ieri Sky, che sponsorizza e trasmette la serie C: il match sarà visibile in chiaro su RaiSport, ma anche su Sky e su Fifa+, piattaforma internazionale con oltre 100 milioni di fan. Dunque Forlì-Ravenna si vedrà potenzialmente anche all’estero.

Il Comune di Forlì ha esultato per i risultati raggiunti "a tempi record" con lo stanziamento di 600mila euro: seggiolini in gradinata, parcheggio ospiti, recinzioni, tornelli, barriere anti lancio, sistema di videosorveglianza. Dopo essersi "rimboccati le maniche", "lo stadio è un piccolo gioiello". Rafforzato anche l’impianto dell’illuminazione. Curiosità: il Forlì si allena sia oggi che domani alle 21, proprio al fine di prendere confidenza con i nuovi fari più potenti.

