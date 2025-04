Morrone al congresso: : "La riforma della giustizia è la chiave per la libertà"

Si è concluso il congresso della Lega che ha sancito come segretario Matteo Salvini fino al 2029. Una due giorni che ha visto la partecipazione di una decina di delegati e 50 persone provenienti dalla Romagna, capitanati dall’onorevole Jacopo Morrone. "Un evento di alto livello politico e intellettuale, di idee e progetti che ha rimesso a fuoco la realtà del nostro movimento – afferma Morrone – da tempo storpiata e travisata artificiosamente da politologi e opinionisti contigui alla sinistra".

Il segretario della Lega Romagna era anche firmatario, insieme alla senatrice Giulia Bongiorno, di una mozione presentata al congresso intitolata ‘La riforma della giustizia per un’Italia più libera’. "L’Italia – ha affermato Morrone nel suo intervento al congresso – non sarà mai un Paese libero senza una riforma vera e il più possibile condivisa della giustizia. Giustizia, sicurezza, libertà sono i valori irrinunciabili che guidano la visione politica della Lega. La giustizia intesa come servizio, che non deve subire condizionamenti politici, ideologici, di parte, ma deve rispettare le garanzie difensive, assicurando la certezza della pena e la tutela delle vittime dei reati".

Nel documento viene menzionata anche la riforma della magistratura e l’intelligenza artificiale in tema di giustizia "su cui la Lega sente di prendere una posizione e che assumono qui un disegno unitario per tracciare l’idea di una giustizia più vicina ai cittadini, garantista durante il processo, ma ferma e rigorosa quando si parla di esecuzione di una pena definitiva, capace di gestire le novità senza subirle".

ma.bo.