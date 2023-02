Morrone contro Bonaccini sulle spese

Non passa giorno senza che il centrodestra non attacchi il Pd sulla sanità romagnola. Stavolta è Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna eletto a Rimini (nella foto sopra a sinistra), che mette nel mirino Stefano Bonaccini all’indomani dell’incontro del governatore (candidato a segretario nazionale Pd) a Bussecchio. Secondo Morrone, Bonaccini (nella foto sopra a destra) "racconta tutto e il suo contrario. Se la sanità è finanziata dallo Stato, come afferma Bonaccini, chi spende è la Regione e se spende male la colpa non è dello Stato – sostiene il parlamentare di centrodestra –. Mancano 880 milioni di spese Covid? È possibile che il sistema sanitario dell’Emilia-Romagna abbia sprecato risorse per rimediare ai tagli fatti in un decennio di obbedienza alle politiche sanitarie dei governi di sinistra e tecnici che hanno tolto 37 miliardi al settore. Bonaccini dall’alto delle sue cariche avrebbe certamente potuto dissentire rispetto ai tagli e a programmazioni errate per esempio sul turn over dei medici. Ma non l’ha fatto".

Secondo Morrone, oggi ne paga le conseguenze la sanità romagnola, "con servizi cancellati, ospedali in tilt e carenza di medici". Secondo il deputato del Carroccio, è "ridicola" l’accusa di Bonaccini "al governo di volere la sanità privata, quando la sanità dell’Emilia-Romagna ne fa ricorso da anni a piene mani. Nel 2021, per esempio, la Regione ha acquistato prestazioni da privati accreditati per 332milioni di euro, +9,2%. Non abbiamo nulla contro il ricorso alla sanità privata quando ve ne sia la necessità, ma è inaccettabile che Bonaccini travisi la realtà in modo così strumentale".