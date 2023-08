Morta dopo l’intervento Esami tossicologici al via

Oltre al medico legale, adesso c’è anche un tossicologo impegnato a fare luce sul decesso di due anziane pazienti all’ospedale di Cona (Ferrara). La procura ha conferito l’incarico a Enrico Gerace, il quale dovrà chiarire se nei corpi di Gabriella Cimatti – 81enne forlivese – e Mara Cremonini, di Castel Bolognese, ci siano tracce di sostanze che possano avere avuto un ruolo nel decesso avvenuto subito dopo un delicato intervento chirurgico agli occhi. L’accertamento, che si affianca all’autopsia già eseguita, si svolge nell’ambito dell’inchiesta per duplice omicidio colposo che conta ventidue indagati tra medici, infermieri e oss. L’indagine vuole fare chiarezza sulle cause della morte delle due pazienti, avvenute a fine luglio a distanza di poche ore l’una dall’altra.

Il tossicologo inizierà l’attività a settembre. Dopodiché, per conoscere le sue conclusioni bisognerà aspettare sessanta giorni. Al momento i difensori degli indagati (gli avvocati Marco Linguerri, Michele Ciaccia, Gianni Ricciuti e Giuseppe Moretti) si sono riservati la nomina di un consulente di parte. Parallelamente all’inchiesta che dovrà fare luce sulle cause della doppia morte in corsia, è stato aperto un secondo fascicolo che punta la lente sui presunti ritardi da parte dell’ospedale nella comunicazione dei decessi al pubblico ministero di turno.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, la notizia alla procura è arrivata solo lunedì 31 luglio e cioè quattro giorni dopo i fatti. Al momento questo secondo fascicolo non ha indagati.