Mortano sparì 100 anni fa Celebrazioni in ricordo

di Oscar Bandini Ricorrono quest’anno i 100 anni della scomparsa dalla mappa autonoma amministrativa nazionale di Mortano. Oggi è un rione di Santa Sofia, un rione storico, un po’ decaduto, ma fino a 100 anni fa era entità comunale autonoma, "scomparso" dopo il regio decreto del 30 dicembre 1923 (pubblicato il 25 gennaio 1924) quando il cavalier Benito Mussolini, fresco presidente del consiglio, abolì diversi "mini comuni" del Forlivese e non solo (oltre a Mortano, Sorbano e Teodorano) aggregandoli rispettivamente a S. Sofia, Sarsina e Meldola. Il territorio del soppresso comune di Mortano fu suddiviso così tra Galeata, Civitella e S. Sofia. Nel corso del 2023 l’amministrazione comunale è intenzionata, come ha più volte annunciato il sindaco Daniele Valbonesi, a ricordare questa data con una serie di iniziative culturali e ricreative che saranno definite a breve da un apposito comitato, iniziative che non mancheranno di ricordare anche il ruolo positivo svolto dalla famiglia Bianchini Mortani e in particolare dall’avvocato Pierluigi Bianchini, scomparso di recente. Difatti Mortano, pur comune antico e autonomo, da decenni aveva subito l’attrazione del vicino e più forte magnete santasofiese. Economia, popolazione, rappresentanza politica e culturale, tutto propendeva per una aggregazione che, a causa di lotte intestine e difese corporative...