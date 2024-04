La morte di Mussolini, attesi i nostalgici alla tomba: quasi 100mila in tre anni

Predappio (Forlì), 27 aprile 2024 – Domani si svolgeranno a Predappio le tradizionali manifestazioni per ricordare il 79° anniversario dell’uccisione di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945. L’appuntamento è per le 10.30 in piazza Sant’Antonio, da dove partirà il corteo per il cimitero di San Cassiano.

Da un paio d’anni l’organizzazione non è più nelle mani degli Arditi d’Italia sezione di Ravenna, come avveniva da molto tempo, ma di Angela Di Marcello a titolo personale, responsabile del servizio che un gruppo di volontari svolge alla cripta di Benito Mussolini, su incarico delle pronipoti del duce Orsola e Vittoria Mussolini.

Queste hanno dato il loro assenso all’iniziativa, pur non partecipando al corteo, ma solo alle conclusioni nel piazzale antistante. Il corteo dovrebbe concludersi con un saluto ai presenti di Orsola, che definisce la manifestazione "una commemorazione del nonno", e con le preghiere di rito, senza i saluti romani, sostituiti eventualmente portando la mano sul cuore.

Al termine, i partecipanti andranno come al solito a visitare la tomba del duce, riaperta tre anni fa nel maggio 2021, dopo i restauri, e visitata in questi tre anni da circa 80-100mila persone. Spiega Orsola Mussolini: "Osservando le firme nei registri sulla tomba, si può dire che le visite in questi ultimi tempi sono in aumento, non solo per le occasioni celebrative, ma anche durante tutto l’anno".

Per domani non sono attese molte persone, "perché la data più frequentata è la ricorrenza della Marcia su Roma in ottobre". Domani, alle 11.30 nella chiesa della pieve di San Cassiano, dove Mussolini fu battezzato, sarà celebrata anche una messa di suffragio per i defunti della famiglia, a cura degli eredi.