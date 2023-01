Morti non censite, un convegno

Le morti sul lavoro non censite sono al centro di un incontro promosso dalla Rete Nazionale Lavoro Sicuro, che si terrà domani dalle 10 alle 18 al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro (via Mainardi 14). Fra i relatori: Vito Totire, medico del lavoro di Bologna; Davide Fabbri, blogger, referente della Rete per Forlì-Cesena.

Interverranno Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, Carlo Sorgi, già giudice del lavoro e i sindacalisti Leonardo Casetti e Pietro De Marco. Per prenotarsi: [email protected] Telefono e Whatsapp 333.1296915.