Morti sotto al silo Folla alla moschea per l’ultimo commosso saluto ai tre fratelli

di Ettore Morini

Le tre bare appoggiate fuori dalla moschea, come prevede la religione musulmana; dentro la sala gremita e in cortile molta altra gente in attesa della cerimonia: erano davvero tante, tantissime ieri le persone che si sono radunate in via Masetti nel giorno dell’ultimo saluto a Fatima (18 anni), Ousama (13) e Marva (9), i tre fratelli morti nell’immane tragedia del silo crollato sulla loro auto nel pomeriggio di venerdì 7 aprile, nella campagna di Bertinoro, all’allevamento Casagrande di San Pietro in Guardiano.

La comunità musulmana si è stretta attorno al padre Aziz, ma c’erano anche cittadini italiani, suoi conoscenti e colleghi, i dirigenti scolastici e alcuni compagni di classe delle giovanissime vittime, che frequentavano rispettivamente l’Alberghiero Artusi di Forlimpopoli e le primarie a Meldola. E c’era anche la famiglia Ciani, ovvero i proprietari dell’allevamento avicolo in cui è avvenuto il terribile incidente, anche loro chiusi nel proprio dolore senza la forza e la voglia di rilasciare dichiarazioni.

Al termine della tradizionale cerimonia religiosa che si tiene alla moschea ogni venerdì, giorno sacro dell’Islam, le porte sono state aperte e davanti ai tre feretri si è recato l’Imam, che ha recitato la preghiera funebre. Poi è stata data la parola a Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola – il paese appunto di residenza della famiglia Boulgoute –, che ha voluto ribadire la vicinanza di tutta la sua comunità ribadendo la proclamazione del lutto cittadino. Quindi è intervenuto don Enrico Casadio, parroco di Meldola e anche direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo, che ha annunciato la raccolta fondi nel corso delle prossime funzioni alla domenica. E di collette sono in corso anche quella avviata dal Comune bidentino (alla quale aderiscono anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil) e quella della stessa comunità musulmana.

Dopo il saluto a Fatima, Ousama e Marva, in tanti in una commossa ’processione’ si sono recati dal padre per abbracciarlo e cercare in qualche modo di confortarlo nel suo immenso dolore. Lui ha accolto tutti e ringraziato, ha abbracciato anche la stessa titolare dell’allevamento della tragedia. Poco più in là, la madre e gli altri parenti dei tre fratellini.

Nel frattempo le bare sono state caricare su due carri funebri e sono partite alla volta dell’aeroporto Ridolfi, dove oggi è previsto il volo che le porterà in Marocco nella città di origine della famiglia, Al-Qalal Al-Sarghana, un centro non distante da Marrakech. Adesso non resta che capire come questa tragedia sia potuta avvenire, come quell’auto sia finita contro e sotto quel silo. Sulla vicenda c’è un’inchiesta della Procura di Forlì per omicidio colposo plurimo che prevede già alcuni indagati.

Ma non era ieri il giorno di queste pur importanti questioni; ieri era il giorno dell’omaggio a tre vite spezzate troppo presto e del cordoglio verso la loro famiglia.