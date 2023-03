Morti sul lavoro, raccolta firme

Il Partito Comunista Italiano, Federazione provinciale di Forlì-Cesena, si mobilita davanti all’aumento dei morti sul lavoro (1.499 nel 2022, secondo l’Osservatorio di Bologna), raccogliendo le firme per una proposta di legge che "fermi questo oltraggio alla dignità umana – si legge in una nota – e condanni al carcere per omicidio sul lavoro i reali responsabili". I militanti comunisti saranno presenti oggi presso il Conad di Meldola con un banchetto per la raccolta firme e il 25 marzo al Conad del Ronco.