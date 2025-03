Morti sul lavoro, se ne parla al circolo. La Rimbomba

In occasione dell’anniversario della strage della Mecnavi al porto di Ravenna, avvenuta il 13 marzo 1987, il Circolo Culturale La Rimbomba di Bertinoro organizza un convegno sulle ‘Stragi sul lavoro’ alle 21. La relazione introduttiva è affidata a Vito Totire, medico del lavoro e psichiatra di Bologna. Intervengono: Davide Fabbri (foto), blogger indipendente, attivista per l’ecologia sociale e presidente del Circolo culturale, Corrado Seletti, presidente associazione ‘Per il futuro delle nostre valli’ di Borgotaro di Parma, Monica Michielin, madre di Mattia Battistetti, vittima sul lavoro a 23 anni in un cantiere edile. Info: 333.1296915.