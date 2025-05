E’ morto Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni e dei vip. Il dolore di Jovanotti: “E’ stato un innovatore”

Forlì, 11 maggio 2025 – Se n’è andato Fabrizio Borra, il fisioterapista che curava i campioni e i personaggi del mondo delle spettacolo. Borra aveva 64 anni, era d’origine bresciana ma viveva a Forlì da una trentina d’anni. Si è spento stamattina a Forlì, a seguito di una lunga malattia. Borra era il fisioterapista più noto e ambito da parte del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra i vip da lui seguiti si ricordano, tra gli altri, Alonso, Schumacher, Briatore, Pantani, Tamberi, Jovanotti e Benigni. Ne traccia un ricordo anche la Pallacanestro Forlì, per cui ha lavorato.

La vita di Fabrizio Borra

“La Pallacanestro Forlì 2.015 ed i soci della Fondazione si stringono attorno alla famiglia Borra, con trasporto e sentito dolore, per la scomparsa di Fabrizio – scrive la nota della Pallacanestro -. Bresciano di origine ma forlivese d'adozione, Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni, si è spento all'età di 64 anni nella prima mattinata dell'11 maggio. Da sempre legato allo sport dei grandi campioni, quali Alonso, Schumacher, Dovizioso, Cipollini, Bettini, Bob Mc Adoo, Maifredi, Briatore e Marco Pantani o vip dello spettacolo, come Jovanotti e Benigni, nel 2021 Fabrizio ha festeggiato l'oro olimpico del ‘paziente’ Gianmarco Tamberi.

Nel 1990 l'amico Fabrizio, luminare della fisioterapia e persona dal grandissimo spessore umano, preferì alla chiamata della Juventus la Pallacanestro Forlì, per la quale ancora oggi rappresenta un punto di riferimento con la sua struttura di riabilitazione e alla quale ha sempre dedicato la sua esperienza e capacità professionali di altissimo livello.

Alla moglie Enia, ai figli Luca e Daniele e a tutta la famiglia Borra le più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve, fa buon viaggio Fabrizio”.

Il ricordo di Jovanotti

Su Instagram Jovanotti ha lasciato un lungo post dove ha ricordato con dolore e commozione la scomparsa del fisioterapista. “Stamattina all’alba ci ha lasciato il ‘coach’ – scrive il cantante sui social -. Siamo stati amici e lavorato insieme dal 1996, e fino a pochi giorni fa, finché è riuscito a stare in piedi ha tenuto in piedi me e tutti i suoi “atleti”. È stato un caposcuola indiscusso per fisioterapisti e allenatori, un innovatore che ha saputo fondere le conoscenze diverse per dare vita a un suo metodo che si differenziava in base alle caratteristiche psicofisiche di chi rìchiedeva il suo aiuto. Ha rimesso in forma campioni di ogni sport e di ogni arte perfomativa in cui il corpo è uno strumento che deve stare bene per esprimersi al meglio”.

"L’ultima volta che ci siamo parlati, pochi giorni fa, era contento perché sapeva che i suoi ragazzi, che lui ha formato, continueranno e sapranno perfino sviluppare il metodo. Prima di ammalarsi un anno fa stava lavorando a un libro per raccontare ai colleghi la sua esperienza con atleti campioni di ogni disciplina e persone di ogni tipo alle prese con situazioni spesso difficili da recuperare e corpi da riabilitare e da “accordare”.

"Ho voluto bene al coach, abbiamo passato momenti bellissimi insieme, nei momenti più importanti della mia vita, nei passaggi felici e in quelli difficili lui è sempre stato con me e con la mia famiglia. Un abbraccio forte alla sua Enia in questo giorno in cui si festeggiano le mamme”.