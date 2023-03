Forlì, uomo trovato morto nel cortile di un hotel. Giallo in centro storico

Forlì 9 marzo 2023 - Giallo in centro storico a Forlì: di prima mattina, nel cortile interno dell’Hotel Lory in via Giovita Lazzarini, è stato trovato il cadavere di un uomo steso sul selciato, precipitato o da un terrazzo o dal tetto dell’edificio. A fare la triste e macabra scoperta sono stati alcuni dipendenti dell’hotel.

L’uomo, un forlivese che da qualche tempo soggiornava al Lory a quanto pare dopo una separazione, si potrebbe essere suicidato: questa l’ipotesi almeno data come più probabile sul posto, ma gli inquirenti visto lo stato del corpo hanno deciso di procedere prima all’autopsia.

La dinamica dell’accaduto quindi è ancora tutta da ricostruire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il procuratore Maria Teresa Cameli, che appunto avrebbe disposto l’autopsia in quanto sul corpo dell’uomo sarebbero state riscontrate ferite di cui verificare la corrispondenza o meno con gli effetti della caduta dall'alto.