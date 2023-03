Morto il pilota maestro Insegnò i segreti del volo ai ragazzi delle scuole superiori della città

di Gianni Bonali

Amava il volo. E voleva trasmettere la sua passione agli studenti. Il maggiore Marco Meneghello l’aveva dimostrato proprio a Forlì, nel mese di febbraio, come docente del ‘corso di cultura aeronautica’ che l’Aeronautica militare ha organizzato in città. Marco Meneghello apparteneva proprio al 60° Stormo che ha sede a Guidonia, teatro del tragico incidente, e che ha animato per diversi giorni i cieli cittadini con voli in formazione di venti minuti. Aveva incontrato, per qualche settimana, 200 studenti dai 16 ai 20 anni di sei scuole superiori di Forlì

Il corso, per il quale le domande erano addirittura 500, era suddiviso in due parti: un ciclo di lezioni teoriche, con una verifica finale sulle conoscenze acquisite, e l’emozione di un’esperienza di volo in formazione con un areo militare, il Siai U-208, partendo dallo scalo forlivese. Meneghello era uno dei piloti che lo hanno fatto decollare dalla pista del Ridolfi: pilota di esperienza, con una grande preparazione tecnica, ma, soprattutto, amava trasmettere ai giovani la passione per il volo, sorridente e coinvolgente sia nelle lezioni teoriche che in quelle pratiche. Era, infatti, uno dei responsabili del progetto per iniziare gli studenti all’esperienza del volo, insegnando come siano la passione, l’impegno e il sacrificio i fattori fondamentali per diventare piloti (l’iniziativa era in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale, il Comune e la società Forlì Airport, che gestisce l’aeroporto cittadino).

La città di Forlì era stata coinvolta nel progetto perché ha dato, storicamente, un contributo significativo alla storia dell’Aeronautica: ha ospitato il primo istituto tecnico aeronautico in Italia e possiede un polo tecnico importante con l’istituto ‘Baracca’, il corso di laurea in ingegneria aerospaziale, l’Enav e l’aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ in piena funzione. Dopo il tragico incidente di Guidonia, in cui hanno perso la vita il maggiore Meneghello e il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, la città di Forlì si stringe nel loro ricordo: ieri il sindaco Gian Luca Zattini ha inviato un messaggio di cordoglio ai vertici dell’Aeronautica militare. Mentre il presidente di Forlì Airport Giuseppe Silvestrini esprime un profondo cordoglio: "Un fatto inimmaginabile che ci provoca dolore per la modalità che ha portato alla prematura scomparsa sia del tenente Cipriano sia del maggiore Meneghello, che recentemente avevamo avuto nostro ospite". Inoltre, Andrea Gilardi, direttore di Forlì Airport, assicura che "troveremo il modo per ricordare adeguatamente il valore dei due piloti".