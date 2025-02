Mosaici del volo in stallo da anni: sul museo l’intesa resta difficile

Forlì, 24 febbraio 2025 – Tutto fermo. Di fronte al ministro della cultura Alessandro Giuli, il Comune di Forlì e la Soprintendenza di Ravenna hanno ribadito le loro posizioni sui cosiddetti ‘mosaici del volo’, all’interno dell’ex Collegio aeronautico (oggi scuola media ‘Caterina Sforza’): “Vogliamo proteggerli e costruirci attorno un piccolo museo”, è l’idea del sindaco Gian Luca Zattini fin dal suo primo mandato. “Servono spazi più ampi”, è la richiesta della soprintendente Federica Gonzato. Se ne parla almeno dalla fine del 2019, ma senza che nulla cambi.

I problemi, in effetti, ci sono. Il centro studi di piazzale della Vittoria ospita il liceo Classico e due medie. E lì, inglobato, c’è quello che durante il Ventennio era l’istituto aeronautico, dove vennero realizzati alcuni mosaici sulla storia del volo. I corridoi su cui si affacciano fanno parte di una scuola, con tutto ciò che comporta. Da un lato, appunto, la necessità che evidenzia il Comune: metterli in sicurezza anche da possibili atti vandalici; dall’altra, l’imperativo di non influire sull’attività e l’organizzazione didattica. Anche sabato si è riparlato di pareti trasparenti, per isolare l’area senza precluderne la visibilità, ma la Soprintendenza ha sempre detto no. Il ministro si è preso a cuore i mosaici, definendoli “una meraviglia”. Darà lui la svolta?

Tra le tessere bianche e nere che disegnano le pareti – vale la pena precisarlo – ci sono messaggi propagandistici del regime fascista a sostegno della guerra (basti pensare al fatto che nel 1941 Benito Mussolini in persona intitolò il luogo al figlio Bruno, pilota morto in un incidente aereo). Di certo questo, andando a ritroso nei decenni, ha scoraggiato una loro valorizzazione, anche solo dal punto di vista storico. Resta comunque una testimonianza importante sul clima dell’epoca, unita anche a un’eccellente esecuzione tecnica. L’attuale vicesindaco e assessore alla cultura, Vincenzo Bongiorno (Fratelli d’Italia), ha sgombrato già all’inizio del suo mandato l’ipotesi di una visione apologetica: “L’ex Collegio aeronautico va mostrato proprio perché rafforzi i nostri anticorpi, affinché quella storia non si ripeta”.

Il suo predecessore Valerio Melandri, il primo a lanciare l’idea della musealizzazione, sottolineava l’importanza del luogo per altri due motivi: il primo – tutto da verificare – è la possibilità di dedicare il museo al volo, raccogliendo la tradizione forlivese che va dall’aeroporto Ridolfi al corso di Ingegneria Aerospaziale dell’università di Bologna. Il secondo è dare un punto fisso ai visitatori del cosiddetto ‘miglio bianco’, ovvero viale della Libertà e piazzale della Vittoria, dalla stazione ferroviaria ai Giardini pubblici, nei quali si assommano i vari stili architettonici della prima metà del Novecento (razionalismo e non solo). Una pagina di storia – non solo dell’architettura – a cielo aperto. E un quartiere sul quale il Comune è intervenuto con un’importante riqualificazione. I mosaici potrebbero essere il punto di partenza dell’itinerario, con tanto di mappe e libri. Sempre che il luogo diventi effettivamente visitabile, cosa che attualmente accade di rado.