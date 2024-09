‘Mosaico delle minoranze’. Concerti ed eventi al via: "La cultura e la musica sono il ponte tra i popoli"

A partire da venerdì, con il primo appuntamento alle 21 presso il Circolo Asioli, e fino al 2 ottobre, Forlì sarà il palcoscenico di una serie di concerti ed eventi, nel corso dei quali saranno raccontate le storie delle comunità minoritarie presenti nel nostro Paese. ’Il mosaico delle minoranze in Italia’, questo il titolo del progetto, ospiterà comunità e musicisti della Croazia molisana, dell’Occitania piemontese e calabrese, della minoranza slovena del Friuli e della Arberia. La manifestazione è organizzata dall’associazione No.Vi.Art e prevede un ulteriore appuntamento sabato 14 dicembre, con l’inaugurazione, all’oratorio di San Sebastiano, di una mostra che rimarrà aperta fino al 21 dicembre, dedicata alla Piana degli albanesi e agli arabeshe.

Il primo concerto organizzato dall’associazione No.Vi.Art risale al 2013. Da allora, ogni anno, giovani musicisti di diversi Paesi hanno calcato le scene anche allo scopo di costruire legami e sintonie destinati a durare nel tempo, quei ’ponti tra i popoli’, che solo la musica, intesa come strumento di dialogo e pace, può generare. Quest’anno l’associazione ha scelto un approccio diverso: "Per undici anni, abbiamo invitato i ragazzi delle scuole di musica di vari Paesi a suonare con i nostri studenti – spiega Maria Teresa Indellicati, presidente dell’associazione –. Quest’anno ci siamo dati un altro obiettivo: valorizzare e far conoscere nella nostra città le diverse minoranze linguistiche e culturali che vivono in Italia".

Il progetto è sostenuto dal Comune di Forlì, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, da Romagna Acque-Società delle Fonti, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale. "Attraverso il progetto si vogliono valorizzare le minoranze – dice Paola Casara, assessora alle Politiche educative –. La nostra civiltà ha avuto tante contaminazioni e le tradizioni vanno raccontate alle nuove generazioni".

"È un progetto importante per la sua dimensione comunitaria e per il coinvolgimento delle scuole. Racchiude un importante messaggio – dice il vicesindaco Vincenzo Bongiorno –: la cultura e la musica costruiscono un ponte tra i popoli. La strada per l’integrazione non è l’omologazione, che cancella le identità, o la tolleranza. La strada, certamente più faticosa, è il confronto tra le diverse lingue e culture, per arrivare al dialogo".

I concerti si svolgeranno, oltre che al Circolo Asioli, nell’ex chiesa di San Giacomo, alla Fabbrica delle Candele e nell’oratorio di San Sebastiano. Due eventi si svolgeranno a Forlimpopoli, al Teatro Verdi e alla Sala Aramini; uno al Mama’s Club di Ravenna. Per il programma: noviart.info@gmail.com, o su instagram e Facebook alla voce ’lamusicaunpontetraipopoli’.