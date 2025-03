Mosaico, pittura e foto: tre artisti da oggi alla Galleria. Wundergrafik

Alla Galleria Wundergrafik di Forlì (via Leone Cobelli 34) si inaugura oggi alle 18 ‘Espressioni’, mostra itinerante di mosaico, pittura e fotografia. Vengono esposte opere di Rita Benzoni (mosaicista), Luciano Paganelli (pittore cesenate) e Domenico Bressan (fotografo di Ravenna). La mostra, che segna l’inizio della collaborazione in territorio forlivese fra l’associazione di promozione sociale Carp di Ravenna e la Galleria Wundergrafik, sarà allestita fino all’11 marzo con apertura pomeridiana dalle 17.30 (al mattino apertura su appuntamento, tel. 351.7496266 e 348.8022438).

Tre arti, tre stili, tre personalità a confronto. L’idea nasce, spiegano gli organizzatori, "da una collaborazione artistica di condivisione, ricerca tecnica e introspettiva che, attraverso il ritratto, si sviluppa attorno a un tema unico: l’espressione. Molto interessante è il confronto introspettivo delle tre personalità. Da sempre la psicologia entra a far parte dell’arte e diventa chiave fondamentale di lettura per l’analisi delle opere. È Freud a insegnarcelo: ogni ritratto è anche un autoritratto e, simmetricamente, ogni autoritratto è un ritratto, il volto dell’altro è lo stagno di Narciso in cui l’artista cerca se stesso affacciandosi sul proprio inconscio". Contatti: info@ wundergrafik.com e www. wundergrafik.com).