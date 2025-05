Mosse vincenti. La primaria ‘don Benzi’ regina degli scacchi

La squadra di scacchi della scuola elementare ‘Don Oreste Benzi’ di Forlì ha vinto il Trofeo di Scacchi Scuola 2025 nella sua categoria. Dopo aver primeggiato nella fase regionale, i giovanissimi alfieri della Don Oreste Benzi hanno partecipato alla fase nazionale, che si è tenuta nei giorni scorsi a Montesilvano, vicino Pescara. Alla manifestazione, organizzata dalla Federazione Scacchistica Italiana, hanno partecipato 357 squadre provenienti da 18 regioni italiane, per un totale di 1.800 studenti in gara. I portacolori forlivesi, che lo scorso anno si erano aggiudicati il gradino più basso del podio, questa volta non hanno lasciato scampo agli avversari aggiudicandosi sette incontri su sette.

In particolare si sono distinti Mattia Circolari, prima scacchiera, e Domenico Francesco Zanchini, seconda scacchiera, che hanno fatto percorso netto, vincendo così anche la medaglia d’oro individuale. Gli altri componenti della squadra sono Matteo Maria Sedioli, Mattia Fachile, Nino Fachile e Filippo Circolari, il più giovane scacchista iscritto alla competizione.

A capo della spedizione, la maestra Oriana Spazzoli. "Da cinque anni abbiamo avviato un progetto, scelto dai docenti, per l’insegnamento degli scacchi in tutte le classi della nostra scuola, sia alla primaria che alla secondaria di 1° grado. – spiega Spazzoli –. Un maestro del circolo scacchistico cittadino, Roberto Bartolozzi, per alcune ore al mese insegna in tutte le nostri classi, dalla prima alla quinta elementare. Abbiamo dotato ogni classe di due scacchiere in modo che i ragazzi possano giocarci anche nella ricreazione. Il gioco degli scacchi rafforza il pensiero strategico, la capacità di pianificazione, il miglioramento della memoria e la concentrazione".

Matteo Bondi