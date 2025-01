Mostra a fumetti per Anne Frank

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ’Calle’ Social Community Hub di Forlì, diretta dall’esperto Gianluca Umiliacchi, aderisce come ogni anno alla ricorrenza per la ’Giornata Internazionale della Memoria’ con un ricordo di Anne Frank, un simbolo internazionale contro il crimine disumano dell’Olocausto e, ancora di più, contro i genocidi in tutto il mondo.

Anne Frank morì 80 anni fa, nel marzo del 1945, nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, ma il diario che ha scritto durante il periodo di clandestinità che visse, insieme alla famiglia, nascosta nella casa della segretaria del padre, è stato inserito dall’Unesco nel Patrimonio Documentario Mondiale, ed è stato oggetto di numerosi adattamenti cinematografici, musicali e teatrali. Il fumetto stesso ha dedicato molte opere e pubblicazioni alla sua vita e al suo diario.

La mostra online ’Una, 100, 1000 Anne Frank’ celebra moltissimi fumetti internazionali, e sarà gratuitamente aperta lunedì 27 gennaio dalle 14 alle 18. Inoltre, in occasione della Giornata della Memoria la sede fumettotecaria di Forlì, unica realtà in Italia, propone aperture su richiesta con lo Staff Fumettoteca disponibile per tutti gli interessati. Per il pubblico, copie di fumetti in omaggio fino a esaurimento. Per informazioni: 339.3085390 (orario 10-18), oppure scrivere a fumettoteca@fanzineitaliane.it.

Alessandro Mambelli