Mostra dedicata al giudice Livatino

Il ricordo del giudice Rosario Livatino è ispirazione per la mostra ’Sub tutela Dei’ promossa dalla comunità cristiana di Forlimpopoli in occasione delle celebrazioni per la festa del patrono S. Rufillo. Il giudice fu ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. Questa sera alle 20,30 al teatro Verdi si terrà un incontro di presentazione, con la partecipazione dell’avvocato Matteo Filippi del Foro di Verona, che è fra i curatori della mostra, Salvatore Insenga, cugino di Rosario Livatino, Hussam Abu Sini, medico oncologo dell’ospedale di Haifa, e Suor Lucia della Comunità di accoglienza Maria Immacolata. Da domani al 21 maggio si potrà visitare l’esposizione allestita nella Basilica di San Rufillo. Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni che ripercorrono la vita, la professione, il martirio e l’eredità del giovane magistrato attraverso testi, immagini, video. L’ingresso è gratuito e c’è anche la possibilità di effettuare visite guidate. Info: 338.3141480. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.

Fra le altre iniziative in programma durante i festeggiamenti per San Rufillo si ricorda la presentazione del libro ‘San Rufillo di Forlimpopoli’ firmato da don Franco Zaghini. L’incontro, venerdì 17 alle 20,30 in Basilica, vedrà la partecipazione accanto all’autore di Silvia Bartoli, già direttrice del Museo Archeologico di Forlimpopoli.