Mostra di cartapesta di Giorgio Bedei alla Galleria Michelacci di Meldola

Sarà inaugurata alle 17, alla Galleria Michelacci di via Cavour 60/M a Meldola la mostra ‘I bambòz. Opere di cartapesta’ di Giorgio Bedei. L’esposizione è curata da Angelamaria Golfarelli e ha il patrocinio dell’Accademia degli Imperfetti e dell’Assessorato alla Cultura.

"L’esposizione offre uno spaccato della molteplice opera di Bedei – commenta la curatrice – maestro romagnolo della cartapesta, un materiale in apparenza povero, con il quale l’artista rappresenta in modi semplici e immediati donne, uomini, animali, ripresi dalla quotidianità, riuscendo a trasformarli, grazie a una tecnica singolare e affinata nel corso del tempo, in simboli capaci di sorprendere ed esprimere con ironia, leggerezza e saggezza, aspetti importanti del mondo in cui viviamo".

Sarà aperta fino al 6 gennaio: martedì 10-12; giovedì e venerdì 15-18; sabato, domenica ed Epifania 10-12 e 15-18. Il 25-26 e 31 dicembre solo 15-18.