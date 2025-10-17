Mostra di Chan, tra caccia al tesoro e selfie

Una grande festa, così come tutto era cominciato. Domani pomeriggio la millenaria fortezza di Castrocaro ospiterà un evento artistico-culturale ma anche ludico-conviviale per la chiusura della mostra ‘Dipinti di ghiaccio’ dell’artista cinese David Chan. Un’esposizione originalissima che ha riscosso uno straordinario successo. Inaugurata a fine luglio con la Festa della Rinascita e la sfilata dell’opera principale, una tela di riso di oltre cento metri, ‘scortato’ dal Padiglione delle Terme al borgo antico da un centinaio di volontari di tute le associazioni locali. Un evento che ha coinvolto anche la cittadina di Portico, teatro di una grande tavolata organizzata dal ristorante Vecchio Convento. Nel corso dei due appuntamenti sono andati in scena laboratori gratuiti aperti a tutti per provare l’emozione di dipingere con il ghiaccio.

Una tecnica che, come spiegato dallo stesso Chan, consiste nel lasciare gocciolare su tela i colori nel ghiaccio, affidando al naturale fluire del liquido la regia del 70% dell’opera. La chiusura della rassegna, in programma a metà agosto, è stata procrastinata al 28 di ottobre.

Per il periodo supplementare di apertura al pubblico, la mostra è stata arricchita con nuove opere e materiali provenienti da Shanghai.

"Al piano superiore, sono state esposte due grandi opere di quasi 4 metri di altezza, che erano state allestite al Padiglione in occasione dell’inaugurazione lo scorso 3 agosto – spiega Francesca Alfano, curatrice dell’evento –. Al piano inferiore, all’interno degli arsenali medicei, insieme al Masterpiece di 10 metri, tre nuovi dipinti accompagnano una collezione di ventagli di seta e i delicati volumi della esibizione degli Ice Painting del Maestro Chan. Per un totale di 18 opere che torneranno a Hong Kong a novembre".

L’esposizione rimarrà infatti aperta fino al 28 ottobre (venerdì e sabato dalle 15 alle 19, la domenica nello stesso orario e anche la mattina dalle 10 alle 13).

Nel pomeriggio di domani sono previste diverse iniziative per i visitatori: alle 16 ‘La Dipingi – Caccia ai Tesori’, gioco per piccoli e grandi, tra colori, indizi misteriosi e angoli nascosti della Fortezza. Alle 17 ci sarà una visita guidata al castello a cura del presidente della Pro loco Andrea Valeriani. Un’ora più tardi un momento particolarmente suggestivo con ‘Alla ricerca delle formiche, simbolo di resilienza e coraggio’. Un incontro tra arte e stile di vita nelle opere di Chan a cura di Francesca Alfano. Alle 18,30 ‘Selfie collettivo! Dalla Romagna a Hong-Kong’ "Manderemo un saluto e un sorriso da Castrocaro al maestro David Chan!", conclude Alfano.

Poi fino alle 21 grande festa con vin brulè e caldarroste nella terrazza panoramica per celebrare tutti assieme l’inizio dell’autunno. L’ingresso costa 7 euro, ridotto 6; gratuito per residenti e bambini fino ai 5 anni. Info: 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel; per scoprire l’arte di David Chan, www.davidchanstudio.com.

Francesca Miccoli