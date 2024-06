Mostra, è un successo. I Preraffaelliti verso quota 115mila presenze. E il 13% sono stranieri

Ancora pochi giorni, poi le 357 opere esposte al San Domenico e al San Giacomo nel contesto della mostra dedicata ai Preraffaelliti verranno staccate dalle pareti e rispedite ai mittenti: vale a dire oltre 100 musei prestatori in tutto il mondo (solo 37 sono italiani, gli altri dipinti infatti provengono da diversi paesi europei, oltre che da Stati Uniti e Messico). I tempi sono maturi, quindi, per un bilancio sulla 19ª esposizione forlivese: "Da qui alla fine – commenta Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre e vicepresidente della Fondazione Carisp – ci aspettiamo oltre 115mila presenze: in pratica un’altra Forlì dentro Forlì. Un risultato enorme, che ci riporta a prima del Covid e chiude finalmente un periodo estremamente difficile". Un dato che non si registrava dal 2016, con Piero della Francesca.

"Quella che si sta concludendo – prosegue Brunelli – è a tutti gli effetti una delle mostre più importanti, non solo tra le nostre, ma in se stessa, e ce lo conferma il parere dei critici". Oltre che il responso del pubblico: la media di visitatori è di 900 al giorno, "con un picco domenicale che ha toccato addirittura le 2.000 presenze concentrate in poche ore". I questionari somministrati a campione hanno evidenziato che i Preraffaelliti sono stati apprezzati soprattutto dalle donne, infatti le visitatrici sono state il 69,69%, contro il 30,31% di uomini: un dato in linea con le tendenze nazionali; il 42,10% sono persone tra i 45 e i 65 anni e il 35,24% ha tra i 25 e i 44 anni: "un dato – sottolinea Brunelli – che evidenzia un abbassamento di età rispetto agli anni scorsi". Uno dei punti più interessanti riguarda la presenza di stranieri: oltre agli italiani, arrivati da quasi ogni regione dello Stivale, c’è stato un 10,57% di stranieri provenienti da Paesi dell’Unione Europea e anche un 2,67% di persone extra Ue. "Gli anni scorsi – precisa Brunelli – il dato complessivo si aggirava intorno al 2%".

Tanti stranieri in più, insomma: "Ha pesato il coinvolgimento di stampa estera specializzata che ha promosso la mostra, ma soprattutto la collaborazione con gallerie provenienti da tanti luoghi diversi. Questa mostra, inoltre, ha un’impronta fortemente britannica, che ha stimolato chi vive in Paesi anglosassoni a fare un viaggio per visitarla e scoprire quale chiave di lettura avevamo scelto di dare". Diversi punti interessano la sfera turistica connessa alla mostra: la maggior parte dei visitatori, quasi il 70%, ha raggiunto Forlì in auto, il 30% in treno.

La maggior parte dei visitatori intervistati, il 64,54%, aveva già visto altre mostre al San Domenico, "ma Il 35,46% che arrivava per la prima volta – precisa Brunelli – indica che ogni esposizione riesce a coinvolgere nuove persone interessate a un tema specifico". Oltre la metà sceglie la visita autonoma, ma vanno molto bene anche le visite guidate di gruppo. Ai visitatori intervistati si è chiesto anche di fare previsioni di spesa sulla loro giornata: la voce più alta riguarda senz’altro la ristorazione: in molti prevedono di spendere per un pranzo o una cena tra i 16 e i 90 euro, quindi un budget sostanzioso.

Ancora basso il dato sui pernottamenti: il 57,50% delle persone che hanno compilato il questionario rientrano a casa in giornata. I numeri potranno alzarsi ancora fino a domenica 30 giugno, ultimo giorno di apertura (per l’occasione è organizzata un’apertura serale fino alle 23, con apertura biglietteria fino alle 22.30), ma in pentola stanno già bollendo idee per il prossimo anno. "Stiamo già lavorando assiduamente per un progetto che presenteremo in agosto", annuncia Brunelli che si lascia sfuggire qualche piccola anticipazione: "Il prossimo anno sarà il ventennale delle grandi mostre, penso che sia la giusta occasione per fare un compendio e per ragionare sull’arte in quanto tale, più che su singoli movimenti o artisti".

Sofia Nardi