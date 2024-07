Forlì, una mostra di foto in ricordo di Nicolò Ulivi scomparso in un incidente

Forlì, 2 luglio 2024 – La volontà di mantenere vivo il ricordo di Nicolò Ulivi si fa concreta con l’esposizione fotografica ‘Beautiful Things - Istanti di vita’, una mostra di alcuni degli scatti più rappresentativi del giovane fotografo. L’evento, organizzato dall’agenzia creativa The Web Factory della quale Nicolò faceva parte e che aveva contribuito a creare, si svolgerà martedì 23 luglio dalle 17.30 alle 21.30 proprio negli spazi dell’agenzia, in viale Vittorio Veneto 91A.

L’annuncio dell’esposizione fotografica arriva a poco più di un mese dall’incidente nel quale il fotografo 26enne ha perso la vita, nel tardo pomeriggio di venerdì 24 maggio, dopo aver perso il controllo della sua moto durante un giro in zona Villanova.

Attraverso l’esposizione delle sue opere, il team con il quale Nicolò ha lavorato fianco a fianco negli ultimi anni punta a ricordare un amico oltre che un professionista, mostrando a tutti coloro che parteciperanno il modo in cui Nicolò vedeva il mondo.

"Abbiamo passato insieme a Nico gli ultimi sette anni, vivendo un amico e un professionista appassionato: lo abbiamo visto scattare migliaia di volte migliorando fino a diventare l’incredibile fotografo che era grazie al suo talento naturale, alla costanza e alla passione che ha sempre messo in ogni progetto - spiega Alessandro Rinaldini, COO di The Web Factory -. Per questo organizzare un’esposizione delle sue fotografie ci è sembrato il modo più naturale di ricordarlo, per mostrare alle persone le emozioni che lui stesso si riproponeva di trasmettere con i suoi scatti».

‘Beautiful Things - Istanti di vita’ raccoglierà scatti personali e professionali, includendo anche immagini legate ai progetti d’agenzia e alla Pallacanestro Forlì. Opere, queste, selezionate per raccontare le passioni di Nicolò e guardare il mondo dalla sua prospettiva. Sarà un momento di ricordo e condivisione per coloro che hanno conosciuto Nicolò, ma anche un’occasione per chi non lo conosceva di emozionarsi attraverso la sua arte.

L’evento sarà a ingresso gratuito, con prenotazione non obbligatoria ma gradita al sito www.thewebfactory.it/beautiful-things. I partecipanti avranno anche la possibilità di acquistare le fotografie esposte, i ricavati saranno poi devoluti per finalità benefiche. Ad accompagnare la mostra ci sarà il food truck ʻChicchiamoʼ dell’impresa sociale CavaRei.