Mostra fotografica di Alberto Fornasari al Centro visiste

Nell’ambito di Autunno Slow 2024, fino al 6 gennaio vi sarà al Centro Visita del Parco a Palazzo Nefetti di Santa Sofia la mostra fotografica ‘Le Foreste Casentinesi’ di Alberto Fornasari (nella foto) composta da paesaggi in fine art dell’area protetta. Fornasari è un fotografo professionista e giornalista pubblicista e dal ’94 si dedica a raccontare per immagini il Parco nazionale, in tutte le stagioni dell’anno sfruttando la luce dell’alba. Orari ottobre: venerdì, sabato e domenica 9-13/14-16 (informazioni tel. 0543.971375).