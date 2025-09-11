Mostra sui primi carbonari nel 1824: "Il Risorgimento iniziò con loro"

La carboneria, con le sue vicende talvolta sconosciute e segrete, sarà la protagonista della mostra storico-didattica ‘1824-1825, I carbonari e il processo Rivarola’ che sarà inaugurata sabato alle 15 presso il Sacrario dei caduti, in corso Diaz 95.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Istituto per la storia del Risorgimento sezione di Forlì e il comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, vedrà l’esposizione di 30 pannelli che raccontano una storia affascinante, con il supporto di manifesti, immagini, testi e cimeli provenienti da collezioni private. La mostra sarà gratuita e aperta al pubblico e alle scuole cittadine fino al 28 settembre nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, gli altri giorni su prenotazione (per informazioni e prenotazioni, occorre chiamare Ugo Berti al numero 349.8499000).

Si narra una vicenda datata 1826, l’attentato dei carbonari romagnoli ai danni del cardinale Agostino Rivarola (nato nel 1758 e morto diversi anni dopo i fatti, nel 1842) nella pineta di Ravenna: papa Leone XII aveva affidato al porporato la lotta contro la carboneria, mentre la Romagna era ancora sotto il dominio dell Stato pontificio. I carbonari spararono a Rivarola mentre passava in carrozza, senza ferirlo: cinque persone furono processate e condannate a morte il 13 maggio 1828. Saranno i primi martiri risorgimentali, giustiziati per motivi strettamente politici. E più di 500 cospiratori, di cui oltre la metà forlivesi, appartenenti a società segrete furono condannati a varie pene.

"Forlì contava diversi carbonari – spiegano gli organizzatori della mostra Ugo Berti, Umberto Pasqui, Domenico Garompolo e Gabriele Agnoletti – fra i quali Giovanni Zambianchi, appartenente alla società dell’Amaranto che aveva sede presso Villa Saffi a San Varano, con 80 adepti. Zambianchi fu uno degli estensori della costituzione della Repubblica romana del 1849 e contribuì con altri forlivesi alla diffusione degli ideali risorgimentali". "Inoltre – precisa l’esperto di storia locale Umberto Pasqui – due pannelli della mostra sono dedicati ai fogli della stampa clandestina dell’epoca che venivano distribuiti alla popolazione per propagandare il pensiero e le azioni dei sovversivi".

"Una mostra storico-didattica interessante – afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – che potrà essere richiesta anche da altre associazioni e comitati di quartiere, per farla diventare così itinerante, per far conoscere un patrimonio culturale importante e ammirare cimeli affascinanti".

Gianni Bonali