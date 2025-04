Motociclista cade in un dirupo per 10 metri. Soccorso con tecniche alpinistiche

Dramma nel pomeriggio di Pasqua per un motociclista rimasto coinvolto in un brutto incidente nel comune di Santa Sofia, lungo la strada statale che da Corniolo porta al Passo della Calla, in località Ca’ Martinaccio. Il 45enne, residente a Forlì, ha perso il controllo del suo mezzo ed è precipitato in un dirupo per circa 10 metri, rimanendo trattenuto da un albero e dalla vegetazione e procurandosi un politrauma.

Sul posto sono intervenuti una squadra del soccorso alpino, l’ambulanza di Santa Sofia, l’elisoccorso di Ravenna e l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna hanno messo in sicurezza e posizionato il ferito su una barella, per poi recuperarlo con tecniche alpinistiche e consegnarlo, con i sanitari dell’ambulanza, all’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Cesena.