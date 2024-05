Mototagliatella, attesi migliaia di centauri

Ritorna oggi e domani a Predappio la Mototagliatella, motoraduno presso l’Area feste e itinerario turistico ispirato alle due grandi passioni romagnole: la buona cucina e i motori. Racconta il fondatore e organizzatore della manifestazione, Giorgio Biserni, detto Gatto: "La tradizione nacque quasi per gioco nel 1995, quando un gruppo di motociclisti predappiesi organizzò un giro in moto sulle colline che si sarebbe concluso davanti a un buon piatto di pasta fatta in casa: un veloce passaparola e si presentarono 80 persone. Quindi perché non riproporlo? Così si è giunti alla 28ª edizione. Ci aspettiamo migliaia di appassionati da tutta Italia". Si partirà a mezzogiorno con tagliatelle e snack romagnoli, musica, spettacoli, aperitivi e dj set. Alle 21 tributo a Vasco con i Roxy Bar. Domani Motogiro sulle colline con iscrizione alle 9 (15 euro) e partenza alle 11. Precisa Biserni: "L’itinerario turistico si svolge su strade normalmente aperte al traffico. Pertanto i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del codice della strada e sono totalmente responsabili del proprio comportamento. L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità per eventuali incidenti durante il tragitto".

Aggiunge Biserni: "All’ora di pranzo ci ritroveremo tutti a Predappio, dove verranno cucinate tagliatelle condite con oltre tre quintali di ragù, nonché tanta piadina e Sangiovese di qualità". Nel pomeriggio spettacoli vari, musica e giochi. In particolare sono in programma Sexy Bike Wash con Maggy, concerto dei Wisky Wives, presentano i dj Jumbo e Angelo. Come sempre agli iscritti verrà consegnato un originale ricordo. Chiusura alle 18, l’incasso sarà devoluto in beneficenza (info: 392.1970304). Precisa Biserni: "Per chi arriverà a Predappio oggi saranno saranno messi a disposizione spazi attrezzati per campeggio e un elenco di soluzioni per il pernottamento". Per l’organizzazione del weekend sono impegnate diverse decine di volontari, in particolare in cucina sia nella preparazione, nel servizio dei due giorni e nella risistemazione.

Quinto Cappelli