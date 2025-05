Mototagliatella, il clou: tappa d’eccezione piazza Saffi

Dopo i primi arrivi di venerdì pomeriggio e l’apertura alle 18 dello stand gastronomico, con il galletto allo spiedo e il concerto dei Qluedo, e l’entrata nel vivo ieri con grande spazio alla tagliatella per il pranzo e poi l’animazione per i più piccoli con Gullivers e la musica dal vivo dei Fuori Servizio e alla grande musica degli anni ‘80 con i Magic Queen, oggi il grande Raduno Mototagliatella di Predappio raggiungerà l’apice dei festeggiamenti, con migliaia di motociclisti da tutta Italia e dall’estero. L’appuntamento è per questa mattina alle 11 in piazza Garibaldi, con partenza alle 11 in direzione Meldola per tutti i motociclisti, e poi tappa d’eccezione, in piazza Saffi a Forlì.

Si proseguirà verso Grisignano fino a rientrare a Predappio, per un pranzo a base di vari quintali di tagliatelle, condite con oltre 3 quintali di ragù e innaffiate da migliaia di litri di Sangiovese e decine e decine di barili di birra. La manifestazione si chiuderà a Predappio, con i giochi a premi, la musica di Radio Sabbia e della jazz band Basterd e infine con l’elezione di ‘mister cinghiale Mototagliatella’.

Racconta il fondatore e organizzatore della manifestazione, Giorgio Biserni, detto Gatto (info: 392.1970304): "Il tradizionale raduno di moto, ormai noto non solo in tutta Italia e in Europa, ma anche in altre parti del mondo motociclistico, taglia quest’anno il traguardo dei trent’anni di vita. Nacque, infatti, quasi per gioco nel 1995, quando un gruppo di motociclisti predappiesi organizzò un giro in moto sulle colline che si sarebbe concluso davanti a un buon piatto di pasta fatta in casa e a un buon bicchiere di Sangiovese. L’ispirazione? Due grandi passioni romagnole: la buona cucina e i motori, che sono anche le passioni di tutti i motociclisti buongustai di qualsiasi gruppo e cilindrata".

Ricorda Biserni: "Il programma della domenica sulle coline di Predappio, a Meldola e a Forlì si svolge su strade normalmente aperte al traffico. Pertanto i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del codice della strada e totalmente responsabili del proprio comportamento".

Agli iscritti verrà consegnato un originale ricordo. Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza. Per tutta l’organizzazione del weekend sono impegnati diverse decine di volontari, in particolare in cucina sia nella preparazione, nel servizio dei due giorni e nella risistemazione.

Quinto Cappelli