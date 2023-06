Mototagliatella rinviata a luglio

A causa dell’alluvione che ha colpito la Romagna, è stata rinviata al 22 e 23 luglio la 27ª edizione della Mototagliatella, la manifestazione che gli organizzatori del Motoclub avevano messo in programma a Predappio per il weekend. "Purtroppo – racconta Giorgio Biserni – abbiamo dovuto rinviare lafamosa manifestazione per motivi di forza maggiore. Speriamo che a fine luglio partecino migliaia di centauri da tutta Italia e dall’estero, come avviene ormai da 26 anni". La manifestazione gastronomico-sportiva unisce due caratteristiche della Romagna, motori e tagliatelle, attirando a Predappio e nell’intera valle del Rabbi, da Fiumana a Premilcuiore, diverse migliaia di appassionati delle due ruote che, serviti dai volontari, hanno modo di assaggiare uno dei piatti più tipici delle nostre zone.

