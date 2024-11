‘Move&Feel’, dagli esoscheletri al gaming: una start up innovativa

La start up forlivese ‘Move&Feel società Benefit’ è arrivata alla finale regionale del Premio Cambiamenti organizzato da Cna per celebrare le imprese italiane che si distinguono per il pensiero innovativo e la capacità di affrontare le sfide del mercato con soluzioni all’avanguardia. Martedì i Magazzini Generativi di Bologna hanno ospitato 20 start up emiliano-romagnole che si sono sfidate per conquistare l’accesso alla finale nazionale del premio, il 13 dicembre a Roma. Oltre al prestigio, in palio ci sono 20mila euro per il vincitore, supporti formativi e accesso a una rete di investitori. Le tre migliori imprese sono risultate la Customix di Imola, Èlevit di Bologna e Thokk di Ravenna. ‘Move&Feel’ si è fermata alla finale regionale, ma spera in un ripescaggio in caso di ampliamento dei posti disponibili.

L’azienda di via Monte San Michele sviluppa, produce e commercializza prodotti e servizi altamente innovativi in ambito tecnologico, con un focus speciale sulla gestione e il controllo del movimento e feedback aptici (dispositivi che permettono di manovrare un robot) sul corpo. "In questo primo periodo – spiegano i fondatori –, abbiamo scelto di concentrarci su due settori che riteniamo promettenti: quello degli esoscheletri, un mercato di nicchia ma ad alto impatto per la sicurezza sul lavoro, e quello del gaming in rapida crescita". La società è composta da quattro soci: Gabriele, fisioterapista e docente a contratto presso Università Bicocca-Milano, con esperienza clinica, già inventor di strumenti per la riabilitazione virtuale in ambienti immersivi; Pietro, bioingegnere con dottorato in biomeccanica del movimento umano, con esperienza nel mondo del motion capture, sensor fusion e della sensoristica indossabile; Thomas, esperto di it e ingegnere informatico e Christian, bioingegnere con PhD in robotica chirurgica, il quale si occupa dello sviluppo della robotica indossabile e delle soluzioni aptiche per l’assistenza fisica.

Gianni Bonali