Movimento 5 Stelle. L’ex consigliere Vergini:: "Un errore stare a sinistra. Beppe Grillo ha ragione"

"Come finirà? Sicuramente a carte bollate: Grillo non mollerà, anche se avrebbe dovuto svegliarsi prima". Non ha dubbi Daniele Vergini, 47 anni, ingegnere informatico, ex consigliere comunale, candidato sindaco nella campagna elettorale del 2019, fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle poco prima che si costituisse il governo Draghi (con l’appoggio dei pentastellati). Stessa scelta fatta da Simone Benini, anche lui ex consigliere e candidato governatore alle regionali del 2020. Oggi Vergini dice di non essere stupito dell’esito della Costituente che ha abolito la figura del garante e il limite dei due mandati: "Quello che sta succedendo era nell’aria da tempo".

Vergini ricorda infatti le sue dimissioni: "Si era visto l’andazzo, ci si stava trasformando in un partito. C’era stata una votazione sulla possibilità di allearsi con tutti. Peraltro, per le elezioni comunali, facemmo un programma, condiviso con la base, di cento pagine, e posso dire che Zattini lo ha copiato in molti punti". Movimentista puro, è contrario alla scelta di schierarsi, perché "destra e sinistra sono uguali, quello che conta è il programma. Del resto, Gianroberto Casaleggio diceva che non ci sono idee di destra o di sinistra, ci sono solo buone idee". Ancorato al limite dei due mandati, sostenitore convinto della democrazia diretta e del ruolo del garante "perché deve vigilare sul fatto che il movimento non si trasformi in partito", oggi non si fa illusioni sul posizionamento e sul ruolo che giocherà il movimento. "Il percorso che si sta delineando era chiaro fin dagli Stati generali del 2021, quando Conte è entrato a gamba tesa e ha imposto la sua linea. Ha sciolto i meetup locali e messo i suoi fedelissimi a gestire i gruppi: è stata la prima manovra finalizzata a scalare il movimento. Il primo governo Conte è andato bene – è la riflessione di Vergini –. Avevamo il 33% e dovevamo restare indipendenti, essere un terzo polo. Ed era l’occasione per cambiare la legge elettorale in senso proporzionale, per superare il bipolarismo". Oggi è convinto delle ragioni di Grillo, "perché dalla sua parte ha lo Statuto, che prevede che quando ci sono modifiche statutarie, è necessaria una ulteriore consultazione".

Il futuro del Movimento? "Conte andrà avanti con la sua visione di partito, anche se dovesse perdere il logo. Di fatto, rimarrà sempre all’ombra del Pd, lo stesso ruolo che ha attualmente Alleanza Verdi Sinistra. Si è sprecata un’occasione storica e chi prima votava 5 stelle, oggi non ci torna".

Intanto, l’assemblea territoriale del Movimento 5 Stelle – ogni giovedì a cadenza settimanale – si è riunita per la prima volta dopo ‘Nova’. Il gruppo forlivese conta circa trenta persone tra iscritti e simpatizzanti: ci sono i tre consiglieri comunali del Forlivese (Eros Brunelli a Forlì, Edoardo Rossi a Predappio e Aristide Bruchi a Premilcuore). Si tratta di una delle novità organizzative introdotte da Conte, per dare una struttura più certa al movimento, meno improvvisata rispetto ai meetup della prima ora, "dei quali non si conosceva nemmeno il registro dei partecipanti". Altra novità dell’era contiana è la figura dei coordinatori: per Forlì c’è Pierluigi De Carolis. "Ci riuniamo da due anni e, nell’ultima assemblea, abbiamo deciso di appoggiare il consiglio nazionale e Conte per procedere alla seconda votazione", spiega (si voterà dal 5 all’8 dicembre).

"Siamo in questa situazione che definirei ‘melmosa’ che dobbiamo superare – dice il coordinatore –, ma che è la dimostrazione della nostra autentica democrazia. Mi aspetto che il voto democratico ci porti finalmente a definire i ruoli, le strutture, le linee per poter ricominciare a lavorare. Daremo voce alla base perché stabilisca finalmente chi siamo. Nell’immediato, ci stiamo organizzando per aiutare e assistere le persone che hanno trovato difficoltà a votare per la costituente nella prima consultazione".