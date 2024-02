"Muffa in casa popolare, mia figlia ha l’asma"

"Abito da dieci anni in un appartamento di 60 metri quadri di un condominio popolare di Predappio di via Marconi, che però è pieno di umidità e muffa. Non so più come fare". A raccontare e a denunciare la situazione è Sabina Gabrini, madre di tre figli che vivono con lei di 13, 16 e 22 anni. I due maschi frequentano uno l’ultimo anno delle medie e il 16enne una scuola professionale a Forlì, invalido civile seguito dai servizi sociali. Racconta ancora la signora Sabina: "Mia figlia 22enne, che lavora provvisoriamente in un’attività del paese, recentemente è stata ricoverata all’ospedale per una crisi respiratoria, cui è seguito l’asma, come certificano i documenti dei medici dell’ospedale".

L’appartamento è di proprietà del Comune, gestito da Acer. Racconta ancora la signora Gabrini: "Ho fatto presente la situazione varie volte ad Acer che mi rimanda al Comune. La risposta? E’ sempre la stessa: ‘Un appartamento più grande per ora non c’è. Bisogna aspettare’. Ma io non posso più aspettare, anche perché sono prima in graduatoria". Aggiunge la signora: "In Comune mi dicono anche di aprire le finestre per dare aria alle stanze e, se proprio voglio, ti togliere la muffa e poi di dare una bella imbiancata. Ma non è questa la soluzione".

Che cosa risponde il Comune? "La famiglia – spiega il sindaco Roberto Canali – abita nel Palazzone in un appartamento in alto, dove i tecnici di Acer sono andati più volte a svolgere sopralluoghi e verificare. Alla signora abbiamo offerto anche un altro appartamento in una casa autonoma e con una camera in più per i ragazzi, nella zona del Foro Boario, ma l’ha rifiutato".

Ribatte Sabina Gabrini: "Quell’appartamento era più piccolo. Io chiedo un appartamento più grande e sano, magari a Predappio Alta, dove ci sono appartamenti popolari vuoti". Ribatte il primo cittadino Canali: "Quegli appartamenti di Predappio Alta hanno bisogno di ristrutturazione e manutenzione. Inoltre, esistono due graduatorie per gli appartamenti di edilizia popolare: la prima dei cittadini che chiedono lo spostamento per motivi famigliari, la seconda di quelli che sono senza casa. E’ chiaro che la precedenza va data a chi non ha la casa". La signora Sabina Gabrini insiste: "Non posso più vivere in un appartamento piccolo di 60 metri quadrati per quattro persone, con sole due camere (una per me e l’altra per i tre figli, compresa la figlia 22enne) e per di più umido e pieno di muffa". Conclude la signora: "Non chiedo la luna, ma una casa sana con una camera in più".