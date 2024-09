Mulini, festa a Premilcuore con ’Macinare cultura’

Anche quest’anno Premilcuore aderisce al Festival dei Mulini Storici ‘Macinare Cultura’, promosso da Fondazione Ater Emilia-Romagna e Associazione italiana amici mulini storici. L’evento è in programma domenica al Mulino Mengozzi di Fiumicello. Alle 9 con l’escursione guidata ‘Sulle tracce dell’uomo’, a cura dell’ex comandante della Forestale locale Salvatore Valente, adatta a bambini e famiglie, lungo il sentiero Natura (gratuita e con prenotazione obbligatoria, ritrovo presso il Centro Visita e spostamento con mezzi propri fino al punto di partenza). Il pranzo sarà all’aperto con distribuzione, da parte della Pro loco, di cestini con prodotti tipici (costo 7 euro cadauno, su prenotazione al 353.4087344 – 0543.1580655;cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it). Alle 16 concerto ‘La Banda della Ricetta’, con Clara Graziano (voce, organetto, scacciapensieri e putipù), Teresa Spagnuolo (clarinetto e clarinetto basso), Pina Valentino (voce, tamburelli e percussioni). I ‘sapori musicali’ dello spettacolo provengono sia dal repertorio folk della tradizione popolare italiana, sia da brani portati al successo da grandi interpreti, come Domenico Modugno (La cicoria e ‘O cafè), Caterina Bueno (Fagioli ‘olle ‘otenne), Nino Ferrer (Il baccalà), Piero Ciampi (Il vino), oltre a brani originali scritti da Clara Graziano. "Il festival – spiegano gli organizzatori – è un modo originale di vivere la musicaa in location singolari e non comunemente pensate per lo svolgersi di spettacoli". Il Mulino di Fiumicello, appartenuto ai Mengozzi dal Settecento fino alla seconda metà del Novecento, è stato recuperato dalla stessa famiglia (in particolare dall’infaticabile mugnaio e scultore di pietra Domenico Mengozzi), formando una delle principali attrazioni dell’architettura rurale del nostro Parco nazionale.

Quinto Cappelli