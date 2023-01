Multe, forlivesi i meno tartassati in Romagna

Un forlivese paga in media 6,65 euro all’anno in contravvenzioni per le multe stradali; un cesenate 34,81 euro, a Ravenna si sale a 39,34 euro, a Rimini addirittura a 42,57. E in Romagna va ancora bene, se si considera che a Firenze, la città più ’cara’ d’Italia secondo tale definizione, la media del 2021 è stata di oltre 128 euro a testa. La media nazionale invece si attesta sui 14,65 euro a persona.

Sono i dati che balzano agli occhi leggendo il report presente sul sito Openpolis, che sulla base delle statistiche comunicate dagli stessi comuni italiani, ha stilato una classifica che vede ai piani alti anche Bologna, con 109 euro annui. Attenzione, perché gli stessi estensori dell’indagine mettono in guardia sul fatto che non c’è omogeneità sul territorio nazionale nel catalogare tutti i dati. Nei bilanci dei comuni si prendono in esame i ’proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti’ e non tutti li calcolano allo stesso modo.

Tuttavia la graduatoria può fornire alcune indicazioni. Per esempio, che le città turistiche hanno incassi molto più elevati e si può immaginare che parte degli importi ricadano non sui residenti, ma sui visitatori occasionali.

In termini assoluti, il Comune di Forlì nel 2021 – sempre stando al rapporto Openpolis – ha introitato 775mila euro da multe e ammende, molto meno di Cesena (3,3 milioni), Ravenna (6 milioni e 130 mila euro) e Rimini (6 milioni e 350 mila euro). Alcune curiosità emergono anche dai numeri riferiti ai piccoli centri. Per esempio Forlimpopoli, che avrebbe ricavato appena 3 mila 800 euro nel 2021, il che vorrebbe dire appena 0,29 euro per abitante. Nel comprensorio forlivese, spicca al contrario il dato di Modigliana, che ha ottenuto oltre 90 mila euro, che spalmato per i residenti, significano quasi 21 euro a testa.

Molto bassi anche gli introiti a Rocca San Casciano (665 euro, pari a 0,37 euro a residente), Meldola (7 mila 300, perciò 0,75 euro a persona); Castrocaro Terme invece incamera un po’ di più (35 mila euro, pari a 5,7 euro per abitante) e Santa Sofia arriva a 17 mila euro (4,31 euro ciascuno).

La polizia urbana di Forlì dunque è meno ’repressiva’ di quella di Cesena o di Ravenna? O per metterla in un altro modo: i forlivesi sono automobilisti più ligi alle regole degli altri romagnoli? Non è detto, a leggere la relazione di Openpolis, che sottolinea: "Entrate maggiori o minori non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia".