Municipale, Castrocaro è fuori dall’Unione

Consiglio comunale ad alta tensione lunedì sera a Castrocaro Terme e Terra del Sole. A ‘riscaldare’ gli animi la decisione di recedere dall’Unione dei Comuni in merito alla gestione associata del servizio di Polizia Municipale. "La funzione di Polizia Locale deve rispondere a logiche municipali, mentre la gestione in Unione procede in maniera globale e autoreferenziale – la premessa del sindaco Francesco Billi –: c’è una sostanziale divergenza di visione". Una posizione manifestata chiaramente dal primo cittadino sin dall’inizio del mandato.

Un atto di indirizzo che non deve tuttavia tradursi in una bocciatura dell’Unione. "Non siamo contrari a forme associative fra Comuni, spesso indispensabili per far fronte alle sfide attuali, ma l’Unione ha un senso laddove fa la forza". Ad alimentare il malcontento la periodica rotazione degli agenti da un Comune all’altro: un meccanismo che non favorisce la conoscenza del territorio. "Non si tratta solo di controllare i divieti di sosta, ma di pianificare efficacemente risposte a problematiche complesse che vanno dagli eccessi di velocità in centro urbano, alla collaborazione con gli uffici municipali, dalla sorveglianza per il decoro, alle attività notturne. Tutti aspetti necessari per migliorare il controllo del territorio, ma che impongono conoscenza delle dinamiche locali e dei luoghi, nonché continuità di rapporto con gli agenti". Di tutt’altra opinione i rappresentanti di opposizione, a partire dall’ex fascia tricolore Marianna Tonellato, capogruppo di Insieme per crescere. "La decisione di uscire dall’Unione è stata presa in maniera repentina e non condivisa: lasciare all’oscuro gli altri sindaci significa minare il rapporto tra Comuni", ha dichiarato Tonellato contestando con vigore una delibera "di una paginetta, priva di indicazioni in merito agli aspetti economici e all’organico: un salto nel vuoto". Sui costi dell’operazione, il governo cittadino prevede per il 2024 una spesa di 215.000 euro, esclusi eventuali servizi serali che, nel 2023, hanno comportato un impegno di ulteriori 4.000 euro. "Cifre che ci consentono di valutare diversi scenari per riorganizzare il servizio nell’interesse della cittadinanza" la replica di Billi. Se al momento della votazione i tre rappresentanti di Insieme per crescere (oltre alla Tonellato, Minati e Piazza) si sono astenuti, ha espresso invece voto contrario la capogruppo del Pd Patrizia Campacci, che ha contestato non il merito della decisione bensì il metodo adottato dal governo cittadino, reo di non avere coinvolto la minoranza. "Propongo – ha detto Campacci – l’istituzione di una commissione consiliare sul ruolo dell’Unione e sulle sue prospettive che ci riguardano da molto vicino".

Il via libera all’uscita dalla Municipale dell’Unione è stata salutata con favore dal capogruppo di maggioranza Daniele Vallicelli, che ha rivolto un plauso al coraggio del sindaco. "Il radicamento degli agenti nel territorio è fondamentale: la polizia locale dovrebbe agire in totale sintonia con le amministrazioni per il perseguimento di obiettivi programmatici e per superare insieme criticità che sono diverse da Comune a Comune. Investiamo i soldi dei cittadini e a loro dobbiamo rispondere anche assumendoci delle responsabilità. Del resto in tanti ricordano con nostalgia i tempi in cui i vigili erano un riferimento costante del paese".