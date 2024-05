Municipio, ok al progetto definitivo di restauro e antisismica

È stato approvato il progetto definitivo del restauro e risanamento conservativo dell’ala nord del municipio di S. Santa e dell’area esterna. Il progetto, redatto dallo staff tecnico coordinato dall’ingegnere Emanuele Casamenti, prevede la riqualificazione del Municipio situato lungo via Nefetti mediante un intervento strutturale di miglioramento sismico, piccola riorganizzazione degli spazi interni, rifacimento della copertura, consolidamento paramenti murari, adeguamento degli impianti, sostituzione delle finiture, interventi per l’adeguamento alle barriere architettoniche. Oltre a questi interventi troviamo anche il ripristino della pavimentazione sotto le logge, la realizzazione di finiture superficiali delle pareti delle logge e una illuminazione interna nell’ottica di una valorizzazione generale del centro storico. Il costo dell’operazione è pari a 820.000 euro, di cui 604.800 finanziati con contributo regionale attraverso il ‘Bando di Rigenerazione Urbana 2021’ e con 215.200 euro come co-finanziamento da parte del Comune mediante contrazione mutuo da stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti. L’intervento di miglioramento sismico completa quello dei primi anni 2000 realizzato per la parte principale del Municipio. "Ci teniamo che l’ingresso al centro storico di Santa Sofia risulti più attrattivo e maggiormente fruibile da santasofiesi e da turisti – commenta Valbonesi – e questo intervento rappresenta un ulteriore tassello alla riqualificazione di tutta l’area dopo la sistemazione della piazzetta Ermenegildo Corzani (corte comunale) e la riqualificazione del vicino Parco della Resistenza".

Oscar Bandini