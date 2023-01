Municipio pieno per il primo evento a 90 anni dalla nascita del ‘Treno’

La leggenda di Ercole Baldini, campione per sempre, è tornata ad aleggiare su Forlì. L’appuntamento di giovedì sera nel salone comunale ha confermato il grande affetto dei forlivesi per il loro campione, il più grande della storia della città, nel primo evento dedicato a lui a quasi due mesi dalla morte, e proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. In una sala gramita in ogni posto, è stata una serata ricca di aneddoti e ricordi.

Beppe Conti, noto giornalista e commentatore ciclistico televisivo, ha presentato qui, in anteprima nazionale, il libro ‘Ercole Baldini, una leggenda italiana’, edito da Minerva. Un volume che racconta il viaggio affascinante del campione di Villanova, la sua carriera e i successi, ma anche le curiosità e gli episodi di una vita che è stata un romanzo ricco di passione, fatica e avventure. Il Baldini uomo e ciclista è stato svelato al pubblico anche grazie alle 200 fotografie in bianco e nero di Walter Breveglieri, tra cui alcune inedite, e dai ricordi personali dei tanti amici e ospiti presenti. La serata, condotta dal giornalista Mario Russomanno, è stata animata dagli interventi del sindaco Gian Luca Zattini, dell’editore Roberto Mugavero e dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini.

Presenti i familiari di Ercole seduti nelle prime file, fra i quali i figli Mino e Riziero e il fratello Bruno che ha raccontato, visibilmente emozionato, alcuni aneddoti relativi al record dell’Ora conquistato dal campione nel 1956 in un velodromo ‘Vigorelli’ di Milano stracolmo di entusiasmo e strappato al rivale Jacques Anquetil con 46,394 chilometri percorsi. "Gianni Brera, allora cronista del ‘Giorno’ – ricorda Beppe Conti – scrisse che un contadino romagnolo come Ercole Baldini non poteva battere il record del grande Anquetil. Si sbagliò e poi si scusò con il campione forlivese". Un legame di Baldini con la terra di Romagna e con Forlì in particolare che è rimasto sempre molto forte, nonostante le corse in giro per il mondo prima e gli impegni imprenditoriali dopo la fine della carriera professionistica. "Un campione assoluto – ha sottolineato Conti – ancora ineguagliato, capace di vincere i Giochi Olimpici (Melbourne 1956), il Mondiale su strada (Reims 1956) e una grande corsa a tappe, ovvero il Giro d’Italia (1958)".

Sfogliando il volume emergono le vicende della mitica Tendicollo Universal, la gara a cronometro di 90 chilometri che si svolgeva a Forlì e che vedeva contendersi il trofeo, oltre a Baldini, anche Anquetil, diventato nel frattempo un assiduo frequentatore della casa di Villanova. In gara anche i migliori specialisti dell’epoca con migliaia di appassionati assiepati a bordi delle strade cittadine per seguire le gesta dei campioni. E, fra i tanti ricordi, il Trofeo Baracchi, sfida a cronometro a coppie disputata con l’airone Fausto Coppi che segna l’ultima vittoria del Campionissimo, prima della sua tragica scomparsa.

Gianni Bonali