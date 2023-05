Muore improvvisamente vice sindaco di Tredozio

All’età di 54 anni è morto improvvisamente Lorenzo Bosi, vicesindaco e assessore alla cultura del comune di Tredozio. Lo ha trovato senza vita ieri mattina la sorella Valentina, probabilmente a causa di un infarto. Sono stati chiamati i soccorsi, ma quando sono arrivati, non c’era più niente da fare. Lorenzo Bosi viveva nella casa di famiglia, vicino agli appartamenti separati del babbo Giuseppe e della sorella con la propria famiglia.

Fino a qualche anno fa Lorenzo aveva lavorato come commesso telefonico in un punto Tim a Faenza. Poi negli ultimi anni come barista nel Bar da Penna a Tredozio. Nel 2019 era entrato nell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Simona Vietina, che lo aveva nominato vicesindaco e assessore alla cultura. In quel ruolo aveva proseguito ad organizzare il Concorso di poesia Maria Virginia Fabroni, "la sua creatura" inventata in precedenza, che quest’anno ha raggiunto la settima edizione, "con la partecipazione straordinaria da tutta Italia di 403 poeti", come aveva raccontato recentemente al nostro giornale con grande soddisfazione. Bosi ha pubblicato anche diversi libri per bambini, da ‘Sei un mistero’ nella collana Le Radici sezione per emergenti per le edizioni Happy del 2003, fino all’ultimo e recente ‘Le avventure dell’ape Tissi’.

Insieme a Barbara Verni, la tredoziese che si occupa di turismo e tradizioni locali, aveva scritto anche a quattro mani ‘Tres Dotes’, pubblicato nel 2017 da Tempo al libro, sulla storia delle origini di Tredozio e del nome del paese, che sarebbe derivato da ‘tre doti’ offerte da un ricco padre come dono di nozze alle tre figlie. I funerali di Bosi non sono stati ancora fissati, perché la salma è stata portata a Forlì a disposizione del magistrato per l’autopsia.

Quinto Cappelli