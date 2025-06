’Muoviamoci’, oggi incontro Anpi: "per un’Europa di pace e diritti"

L’Anpi provinciale di Forlì-Cesena, in collaborazione con Anpi nazionale e con la sezione di Predappio, nell’ambito degli incontri ‘Muoviamoci’ Staffetta nazionale partigiana dal 12 al 28 giugno "per un’altra Europa di pace, lavoro, democrazia e diritti", ha organizzato per oggi un incontro a Predappio, alle ore 17 presso la sala Europa di via Marconi 17, per approfondire il tema.

Alla manifestazione interverranno Raffaele Barbiero su ‘L’Europa della pace’, Maria Giorgini (‘L’Europa del lavoro’), Thomas Casadei (‘L’Europa dei diritti e le sue crisi’), Marco Valbruzzi (‘Dal pacifismo costituzionale alla nuova Resistenza europea’) e Valentina Maestri (‘L’Europa di Ventotene oggi’). Le conclusioni sono affidate a Filippo Giuffrida, mentre introduce e coordina Gianfranco Miro Gori, presidente provinciale dell’Anpi.

Dal 12 al 28 giugno, la Staffetta Partigiana si svolge in 10 luoghi simbolo dell’antifascismo: Ventotene, Milano, Fermo, Predappio, Acerra e il Narodni Dom di Trieste, la Casa degli Sloveni incendiata nel 1920 dai fascisti. Nel programma è inclusa anche la partecipazione alla grande marcia Save Gaza, che si svolgerà domani da Marzabotto a Monte Sole, di cui l’Anpi è co-promotrice.

Quinto Cappelli