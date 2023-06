"Mura medicee, perplessità sul restauro"

Partiranno a breve i lavori di restauro delle mura medicee di Terra del Sole. Una bellissima notizia per gli amanti della cittadella, resa peculiare proprio dall’abbraccio della cinta muraria che, alta circa 13 metri, si sviluppa lungo una pianta rettangolare di 2 chilometri e 87 metri ed è punteggiata da quattro angoli bastionati. L’imminente inizio dell’intervento di ‘restyling’ ha stimolato un intervento dell’ex sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Maurizio Fussi, primo cittadino dal 1997 al 2007. Una riflessione critica sulla tipologia di intervento autorizzato. "Ho avuto l’opportunità di leggere le prescrizioni vincolanti all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica di Ravenna, Forlì e Rimini relative al restauro delle mura medicee dal taglio di Porta Romana al bastione di San Martino – la premessa dell’ex fascia tricolore –. Dall’elenco delle prescrizioni, si legge che ‘smontaggi, ricostruzioni, integrazioni e risarciture murarie saranno limitate ai soli casi in cui esse siano assolutamente indispensabili alla salvaguardia della stabilità della compagine muraria’. E qui si innesta la perplessità di Fussi. "Significa che il parapetto di sommità e soprattutto le garitte di guardia non verranno più ricostruite? – prosegue l’ex sindaco –. Vuole dire che ciò che è andato perduto è perduto per sempre e che quei tratti di mura corrosi dal tempo non verranno più riportati all’origine?".

Domande retoriche che sottolineano il disappunto del termale già titolare del primo scranno municipale. "Io non sono un architetto e non ho competenza specifica, però ho seguito e sostenuto, da sindaco, la stesura e l’approvazione del progetto complessivo di restauro e ricostruzione della cinta muraria. Ricordo che il 27 ottobre 1998, in una fattiva collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole nacque il gruppo ‘Terra del Sole SOS’, fu eletto presidente Renato Giancarlo Zoli e assieme a tanti altri terrasolani portammo a compimento l’idea di realizzare una progettazione esecutiva per il restauro completo delle mura". Con il contributo dell’Amministrazione guidata per due mandati da Fussi e da quella che vide sindaco Francesca Metri dal 2007 al 2012, "fu ricostruito il tratto ovest delle mura della città che oggi possiamo ammirare mentre fa da cornice a tante manifestazioni storiche. Al pari delle bellissime garitte ricostruite sulle misure delle esistenti. Oggi, invece, viene imposta una nuova filosofia costruttiva: certamente le mura verranno restituite alla vista dei visitatori belle, ripulite, restaurate, ma sicuramente incompiute". Ad acuire la stizza, il diverso metro di giudizio utilizzato dalla Soprintendenza in contesti diversi ma poco distanti. "Che strano Paese è il nostro – conclude laconico Fussi –, non siamo in grado di applicare un’unica filosofia di intervento su due chilometri di mura. Che dirà mai un cittadino che vede il castello di Dovadola interamente ricostruito e Terra del Sole con un tratto di mura senza integrazioni? Capirà? Io non credo. Io credo che si debba contrastare e contestare questa scelta architettonica".

L’ex sindaco si sta già organizzando a tal fine: "Chiederò aiuto e sostegno a coloro che la pensano come me; nessuna rivoluzione ‘contro l’autorità preposta’, ma urge difendere il principio della continuità progettuale nel rispetto delle scelte architettoniche del passato".